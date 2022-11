Uomini e Donne anticipazioni oggi 23 novembre in onda la scelta di Ida

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 23 novembre promettono enormi sconvolgimenti.

I fan di Maria De Filippi sono pronti a uno spettacolo unico, come promesso dalle anticipazioni di Uomini e Donne del 23 novembre. Grande attesa per la scelta di Ida Platano. I colpi di scena non mancheranno di certo. La dama ha deciso di mettere la parola fine, una volta per tutte, alla telenovela romantica che l’ha vista a lungo impegnata con Riccardo Guarnieri. Nessun ritorno sui propri passi, quindi. Chi è riuscito a far breccia nel suo cuore è Alessandro. Al suo fianco crede di poter realmente voltare pagina, dimenticando i drammi passati e recenti. Le anticipazioni di Uomini e Donne spiegano come non arrivi al punto di dichiarare il proprio amore in studio, dicendosi pronta a lasciare il dating show di Maria De Filippi con lui, lo farà capire chiaramente. In questo modo pone anche la parola fine ai pregiudizi di parte del pubblico, che l’aveva accusata d’essere a caccia di visibilità e non del vero amore. Prevedibile il caos generato da Roberta, che avrebbe voluto uscire con Alessandro dopo pochi appuntamenti. Ha però amaramente scoperto come lui fosse interessato a Ida Platano. Ora che lui è del tutto fuori dai giochi, la dama potrebbe scegliere di ritirarsi dalla corsa all’amore dinanzi alle telecamere.

Uomini e Donne, Federica lascia

Una puntata molto calda di Uomini e Donne, a dir poco, con l’addio di Federica Aversano al programma di Maria De Filippi che farà discutere. Dopo una lunga e attenta riflessione, la tronista ha deciso di fare un passo indietro. Si è guardata dentro, fino ad ammettere di non essere realmente interessata a nessuno dei pretendenti. Non vuole sceglierne uno soltanto per non restare da sola e, in assenza del giusto brivido, preferisce salutare tutti senza compiere la propria scelta finale.

Due protagoniste di Uomini e Donne hanno deciso di lasciare il programma. In cambio, però, qualcuno fa ritorno nello studio di Maria De Filippi. Si tratta di Biagio Di Maro. L’affascinante cavaliere napoletano si è preso qualche mese di paura ed è ora pronto a rimettersi in gioco, iniziando a fare la conoscenza della dama Silvia. Spazio infine per la segnalazione su Noemi. Brutte notizie per la ragazza, che si ritrova al centro di un caso decisamente sorprendente. Da aspettarsi un duro confronto, al quale prenderanno parte ovviamente anche Tina Cipollari e Gianni Sperti. Sembra sia stata beccata a baciare un altro uomo al di fuori del programma. Voci vogliono abbia già un fidanzato, o quantomeno un frequentante all’esterno dello show di Maria De Filippi. Federico Dainese, fortemente deluso dal suo comportamento, non la vuole più tra le corteggiatrici. Lo vedremo quindi salutarla per l’ultima volta e dirle addio. A poco serviranno le giustificazioni della giovane.