Giovanna Malfatti nonna influencer chi era: causa morte

Nonna Giovanna Malfatti è morta oggi a 91 anni in circostanze tragiche. Era famosa su Tiktok come influencer e oggi è vittima di atroci fake news.

La community di TikTok Italia e non solo è stata travolta dalla triste notizia della morte dell’influencer nonna Giovanna Malfatti. La 91 era diventata una celebrità grazie ai suoi modi un po’ scorbutici, accumulando numerosi follower anche su Instagram. Un pubblico affezionato però soprattutto al suo senso dell’umorismo, svelato sui social dal nipote Nicola Pazzi. Tra i video più apprezzati di Nonna Giovanna quelli al cimitero, dove ricordava i soprannomi dati ai defunti. Metà ciociara e metà toscana, si era ritrovata su TikTok, dove vantava ben 800mila follower (100mila su Instagram), con largo anticipo rispetto alla grande massa. Un vero e proprio fenomeno Giovanna Malfatti, al punto d’arrivare a raccontare la propria storia nel 2019 al Messaggero. Ogni video la ringiovaniva di una settimana, spiega allora, definendo tutti quelli che la seguivano con affetto come dei nipoti.

Viveva circondata dalla natura, come ha sempre fatto. La campagna era il suo mondo per l’influencer morta oggi a 31 anni e a farle compagnia, insieme all’amato nipote, cinque conigli, tre gatti, il fedele cane Pilù e circa 40 pulcini. Sveglia all’alba e a letto presto, come da tradizione nei campi. Nel cuore della giornata Giovanna Malfatti, però, trovava il tempo di divertirsi girando numerosi video, con Nicola a fare da regista, sceneggiatore e montatore. Ha sempre scherzato sulla morte Nonna Giovanna. Era materia di gioco per lei e infatti nell’ultima sua clip la si vede affiancata dal nipote, che intende sfruttare la sua dipartita per non andare a scuola. Una perdita quella di Giovanna Malfatti morta oggi che giunge poco dopo la morte di Nonna Rosetta, altra anziana divenuta celebre online, star di Casa Surace.

Giovanna Malfatti nonna influencer causa morte

Si sta discutendo molto su la causa della morte di Nonna Giovanna Malfatti, 91 anni, al punto che i principali giornali hanno raccontato con una certa dovizia di particolari l’accaduto. La versione proposta un po’ ovunque è che l’anziana influencer del web sia caduta nel camino acceso in salotto. In quel momento era sola in casa e sua figlia, rientrata alle 20 circa, ha ritrovato il cadavere. Immagini dure da digerire su come è morta Giovanna Malfatti e gettate in pasto agli utenti sul web, colpendo duramente la famiglia della donna.

È stato poi spiegato come siano giunti i carabinieri, così da ricostruire l’accaduto, che avrebbe spinto il pubblico ministero Aldo Mantovani a disporre l’autopsia sul cadavere. Differiscono enormemente, però, le parole pubblicate nelle storie Instagram del profilo ufficiale di Nonna Giovanna, presumibilmente dal nipote Nicola. Ha dovuto leggere di un corpo carbonizzato della Malfatti, il che è totalmente falso, spiega. Dopo aver ringraziato tutti per il grande affetto dimostrato, assicurando che si prenderà il tempo di rispondere a tutti, si è scagliato contro le atrocità pubblicate dai giornali su come è morta la nonna influencer, in merito alle quale farà probabilmente un video apposito: “Nonna non è morta carbonizzata”. La causa della morte di Nonna Giovanna è un malore, che ha colto la Malfatti mentre era di fianco al camino. È da qui che nasce la versione ormai diffusissima. Da tempo non stava bene Nonna Giovanna Malfatti, racconta il nipote, nonostante nei video mostrassero altro ed è questa la causa sua della morte a differenza di quanto scritto.