X Factor 2022 Rosa Linn ospite semifinale chi è

Chi è Rosa Linn, 22 anni, cantante ospite a X Factor 2022 arrivata al successo grazie all’Eurovision e protagonista anche in Italia

Va in scena stasera 24 novembre la semifinale di X Factor e ad animare la serata ci saranno una serie di ospiti, tra cui anche Rosa Linn, giovanissima artista armena che si è messa in luce nell’ultima edizione dell’Eurovision. Saranno lei e il rapper Lazza, che col suo album Sirio ha infranto tantissimi record, gli ospiti del quinto live di X Factor, la serata che decreterà chi saranno i semifinalisti dell’edizione 2022 di X Factor.

Nata a Vandzor, in Armenia, il 20 maggio del 2000, Rosa Kostandyan, meglio nota come Rosa Linn, è una giovanissima artista, appena 22 anni, che però è riuscita a raggiungere la fama in tutto il mondo grazie alla sua Snap. La musica è la grande passione dell’armena sin da piccola: ad appena 6 anni inizia a studiare pianoforte e all’età di 13 anni è tra le protagoniste del Junior Eurovision Song Contest, dove porta il brano Gitem. Per tutta l’infanzia e l’adolescenza, dunque, Rosa Linn affina le sue doti musicali e canore, fino a entrare nel collettivo Nvak, con cui si mette in mostra e si ritaglia il suo spazio sulla scena armena e mondiale. Cantante, musicista e produttrice, Rosa Linn è un’artista completa e inizia ad affermarsi nel 2021, quando realizza il suo primo singolo King, in featuring con l’artista americana Kiara. Il brano ottiene un ottimo successo e spiana la strada alla grande affermazione di Rosa Linn a livello mondiale.

Rosa Linn: dall’Eurovision all’esordio in Italia

Nel marzo 2022 viene, quindi, scelta dall’emittente armena ARMTV come rappresentante del paese dall’Eurovision di Torino e lei si presenta con Snap, con cui si piazza solo al ventesimo posto della kermesse, ma che diventa col tempo la grande hit della rassegna musicale. La sua Snap prende piede soprattutto grazie a TikTok, grande motore propulsore al giorno d’oggi dei brani musicali, e il brano riesce a entrare anche nella top 100 dei brani mondiali stilata da Billboard.

Tra i vari riconoscimenti ottenuti, Snap ottiene la certificazione di disco di platino in Italia, una fotografia di quanto la canzone abbia fatto breccia nel nostro paese. Per questo motivo, l’artista ha anche realizzato una versione italiana di Snap, incisa insieme al giovane artista Alfa, molto celebre anche lui tra i giovani e su TikTok. La canzone è entrata immediatamente ai vertici delle classifiche di ascolto e delle rotazioni, contribuendo a rendere Rosa Linn un’artista ancora più amata nel nostro paese, oltre che in tutto il mondo. Su Instagram anche ha raccolto parecchio seguito tra i fan italiani e l’artista pubblica momenti di vita quotidiana e del suo lavoro.