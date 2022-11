Daniela Poggi madre chi era Lydia: la malattia un dramma

La madre di Daniela Poggi, Lydia, è morta per una malattia: l’Alzheimer. L’attrice rivive il dramma di una vita senza di lei

Daniela Poggi ha parlato spesso in tv della malattia della madre. È una nota attrice e conduttrice, nata a Savona il 17 ottobre 1954 ed impegnata tanto al cinema quanto in televisione, vanta una filmografia invidiabile. Volto ben noto della fiction italiana, è stata sul set per l’ultima volta nel 2018 con L’allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di Daniela Poggi si è molto parlato anche per la sua vita privata, avendo sofferto molto la malattia e la morte di sua madre Lydia. Una lunga convivenza con l’Alzheimer, durata ben 10 anni. L’attrice ha raccontato il dolore di vedere lo sguardo perso dell’anziana donna, che ormai non aveva la minima idea di chi lei fosse. La Poggi ha avuto modo di raccontare cosa questo percorso abbia rappresentato per lei, scrivendo in merito due testi, il racconto Il mondo di Rosa e il libro Ricordami. Nel primo recital ha voluto mostrare il mondo che la persona malata si ritrova a vivere, mentre nel libro viene descritta l’ultima notte trascorsa con sua mamma. Daniela Poggi era orfana, ha spiegato, perchè per sua madre che aveva la malattia dell’Alzheimer lei non aveva identità. Accettare tutto questo e trovare il modo di rapportarsi alla madre e anzi scoprirne altri aspetti, nuovi, perché dinanzi aveva una donna diversa, svuotata della personalità costruita negli anni.

Avrebbe voluto dare alla luce a sua volta un figlio l’attrice de l’allieva, ma ha dovuto accettare la propria infertilità, sottolineando d’aver forse aspettato troppo. Non sappiamo molto della sua vita amorosa, al di là di un legame di Daniela Poggi con Walter Chiari e un matrimonio con un altro uomo durato soltanto cinque anni. La sua è però una storia a lieto fine, dal momento che dopo una gravidanza extrauterina e due interventi ha ricevuto il suo dono. Si tratta di una bambina entrata di colpo nella sua vita quando aveva 5 anni. Veniva dal Perù e l’ha conosciuta dopo il ricongiungimento con i suoi genitori, che abitavano nello stesso palazzo dell’attrice. Ha iniziato a trascorrere molto tempo con lei, divenendo la sua seconda mamma e in seguito madrina per il battesimo. È la figlia che Daniela Poggi non ha mai avuto. Il suo nome è Ximena e ha oggi 25 anni.

Daniela Poggi padre chi era

Daniela Poggi ha perso entrambi i genitori. Ha detto addio a sua madre nel 2010 e a suo padre nell’ormai lontano 1991. L’uomo, Angelo Franco, è deceduto il 19 maggio di ormai 31 anni fa a causa di un cancro all’esofago. Lo ha definito un padre assente, sottolineando però il grande regalo fatto da sua madre, che è riuscita a farglielo amare in maniera spropositata. La scomparsa del papà ha rappresentato uno spartiacque nella sua vita e in quella dell’intera famiglia. Al tempo Daniela Poggi aveva 37 anni e di colpo si è ritrovata a ricevere la notizia della malattia del genitore, cosa che non è riuscita ad accettare. Tutto è accaduto nell’arco di pochi mesi, senza neanche dare il tempo di provare a lottare. Era già troppo tardi. L’attrice ha raccontato come abbia lottato con tutte le sue forze contro quella verità. Ha combattuto i medici che le gettavano in faccia una situazione terribile. Dopo la prima diagnosi al padre di Daniela Poggi avevano infatti dato all’uomo appena sei mesi di vita. Ha poi dovuto accettare il tutto, per quanto terrificante. Si è resa conto il volto del Tifoso, l’arbitro e il calciatore di come nulla avrebbe cambiato quella situazione. Ha così pregato e chiesto di non far soffrire suo padre. Ciò che ha offerto in cambio è di andare a messa tutte le domeniche. Una promessa che Daniela Poggi ha poi fedelmente mantenuto.