Domenica 5 novembre 2021 va in onda su Rai 1 il film biopic Carla, dedicato alla vita e alla carriera dell’indimenticabile Carla Fracci, scomparsa il 27 maggio 2021 nella sua Milano.

Alessandra Mastronardi è la protagonista di Carla. É lei a portare sul piccolo schermo una delle più grandi ballerine del ventesimo secolo, definita dal New York Times “prima ballerina assoluta”.

Chi è Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi è un’attrice nata a Napoli il 18 febbraio 1986. È lei il volo di Carla, biopic dedicato a Carla Fracci. La sua carriera è esplosa grazie a I Cesaroni, fiction Mediaset con Claudio Amendola. È stata su quel set dal 2006 al 2012, collezionando intanto ruoli importanti. Ha recitato nella serie Romanzo criminale e recitato in film come La bestia nel cuore.

In seguito prende parte al cast di To Rome with Love di Woody Allen, per poi trovare spazio nella commedia corale Ogni maledetto Natale e L’agenzia dei bugiardi, tra gli altri. Sul fronte televisivo, invece, spazio a L’allieva, I Medici e Master of None, produzione americana di Aziz Ansari, distribuita su Netflix. Questa serie l’ha vista candidata ai Critics’ Chouce Awards nel 2018 come miglior attrice non protagonista.

Chi è il marito di Alessandra Mastronardi

Sono svariate le relazioni con personaggi famosi nel corso degli anni. Sul set di Romanzo Criminale ha conosciuto Vinicio Marchioni, mentre su quello di Sotto il Cielo di Roma Marco Foschi. La prima storia importante finita sulle riviste di gossip è stata quella con Liam McMahon, attore irlandese per il quale decise di trasferirsi a Londra. I due sono stati insieme per sei anni.

Finita questa storia d’amore, grazie ad alcuni amici in comune ha conosciuto Ross McCall, attore con il quale ha avuto modo di lavorare negli Stati Uniti. La coppia convive a Londra, dove ormai Alessandra Mastronardi si sente a casa.

Un volto ben noto quello di Ross McCall. L’attore ha preso parte a numerose serie TV, da Bones a Ghost Whisperer, da Luther a White Collar, da Castle a Lucifer, fino a Fear the Walking Dead. Tra non molto i due saranno marito e moglie. Per quanto i fan siano ormai soliti definirli sposati, le nozze non si sono ancora celebrate. Dopo quattro anni d’amore, però, vogliono prendersi i loro tempi: “Tutto vero. Mi ha chiesto di sposarlo e gli ho detto di sì. Non so però quando accadrà, perché dipende dal Covid e dal lavoro. Potrebbe accadere all’improvviso o tra un anno o due. Vorremmo un momento romantico e privato”.

Alessandra Mastronardi e Ross McCall, la storia d’amore

Quella tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall è una storia d’amore come tante, non perfetta al 100%. La stessa attrice ha avuto modo di parlarne: “Ci sono stati alti e bassi ma la convivenza forzata si è fantasticamente tramutata a poco a poco nella comunione di due caratteri. Ha insegnato a entrambi a riconoscere l’errore in noi, forse il regalo migliore. Stiamo riuscendo ad amalgamarci e, quindi, siamo più forti”.

