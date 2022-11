Uomini e Donne le anticipazioni sull’ultima registrazione riguardo Riccardo dall’intesa con Gloria al ritorno di fiamma

Le anticipazioni di Uomini e Donne dall’ultima registrazione del Trono Over non deludono mai. Mentre nello studio si avvicendano grandi protagonisti, con l’addio di Ida, uscita con Alessandro, e il ritorno di Biagio, il grande protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi rimane Riccardo Guarnieri, che dopo l’uscita della sua storica ex sembra voler ripartire da Gloria, ma stando agli spoiler di Uomini e Donne non tutto dovrebbe andare secondo i piani. I due, che già in passato si erano frequentati, sono tornati a corteggiarsi, ritrovandosi nuovamente l’intesa persa in passato l’uno accanto all’altra. Così è ricominciata la loro diciamo terza frequentazione. Secondo le anticipazioni sul Trono Over dopo quanto visto oggi in puntata il Riccardo e Roberta 3.0 in un primo momento andrà anche meglio del previsto perché la bella dama di Cassino dapprima reticente mostrerà il suo interesse a uscire di nuovo con Guarnieri, poi le cose come sempre si faranno molto complesse. Per quanto riguarda invece cosa succederà tra Riccardo e Gloria le anticipazioni di Uomini e Donne che arrivano dall’ultima registrazione confermano quello che già era nell’aria. Dopo le prime uscite, con i due che hanno condiviso l’ intimità, in realtà Riccardo farà un passo indietro, facendo crescere il risentimento di Gloria. Così il pugliese e la bella romana si riallontaneranno, ma dietro a questa scelta c’è una ragione ben precisa.

Stando alle ultime notizie sul Trono Over, infatti, Riccardo tornerà a corteggiare Roberta e proverà a conoscere Elena. Dopo i tanti tira e molla con Ida, questa situazione sembra potersi ripetere per Riccardo con Roberta, dando il là a uno scenario che ormai conosciamo benissimo. Il futuro di Guarnieri porta, quindi, nuovamente al passato e nei prossimi tempi, dunque, il cavaliere è destinato a riavvicinarsi alla sua vecchia fiamma.

Riccardo e Roberta: la storia d’amore

La storia d’amore più celebre per Riccardo Guarnieri è senza dubbio quella con Ida Platano, ma anche la relazione con Roberta Di Padua ha rappresentato un capitolo importante nella storia recente del programma. I due si sono iniziati a frequentare nell’edizione 2020 2021 di Uomini e Donne, ma si conoscevano ancora da prima. Dopo un inizio convincente, tra i due crescono le frizioni, col cavaliere che non vuole concedere l’esclusiva alla donna. Dopo un po’ di tira e molla, i due nel marzo 2021 decidono di uscire insieme dal programma e vivono la loro storia d’amore lontani dalle telecamere. Tuttavia, le tensioni tornano a manifestarsi e la loro relazione termina a giugno 2021, non senza polemiche.

Così, dopo aver lasciato Roberta, Riccardo torna a Uomini e Donne e qui, tra le altre dame, conosce proprio Gloria, con cui è uscito in primavera e con cui sta tornando ora a frequentarsi. Poi, all’inizio di questa nuova edizione ha fatto il suo ritorno in studio anche Roberta e le strade dei due ex tornano a incrociarsi. Inizialmente la dama esce con Alessandro Vicinanza, il cavaliere che poi uscirà dallo studio con Ida, poi rimane protagonista senza dare vita a conoscenze di spicco, ma ora Riccardo tornerà alla carica e vedremo come la donna reagirà.