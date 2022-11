X Factor quinto live eliminati 24 novembre chi è uscito ieri sera

Due eliminati nel quinto live di X Factor 2022. Addio lampo a inizio puntata, Ambra contro Dargen D’Amico, Rkomi fa i complimenti a Beatrice

Gli eliminati del quinto live di X Factor 2022 in onda ieri sera sono stati due in due fasi separata della puntata del 24 novembre. Chi è uscito per primo del roster di Rkomi ha affrontato una sola vera manche. Il quinto live di X Factor 2022 si è aperto infatti con l’eliminazione lampo quella che viene definita giostra. I sette concorrenti rimasti in gara nel talent prima che ne uscisse uno hanno avuto appena 1 minuto per proporre una cover a scelta, provando a convincere il pubblico a votarli. Tutto nelle mani degli spettatori del programma di Sky Uno, senza alcun commento da parte dei giudici, se non dopo la chiusura del televoto. Subito un eliminato ieri sera nel quinto live di X Factor 2022, con Francesca Michielin che ha lentamente svelato i salvati dai fan.

I primi sono stati gli Omini, che esplodo di gioia. In seguito Ambra grida e si sfoga, perché i suoi Tropea sono passati alla seconda manche. Sospiro di sollievo anche per I Santi Francesi, tra i favoriti in questa edizione, così come Beatrice Quinta, che ha una reazione decisa, esultando per il traguardo. I giudici avevano descritto come un po’ sottotono i Disco Club Paradiso, che però sono stati salvati come penultimi, insieme poi con Linda, in lacrime. Ieri sera nel quinto live di X Factor 2022 del 24 novembre a uscire è stata quinti Joelle, prima degli eliminati dispiaciuta nel non poter cantare la canzone che aveva preparato. L’avrebbe dedicata a sua mamma. Nella seconda manche della puntata della serata di ieri ad un passo dalla semifinale, il primo nome annunciato al ballottaggio è quello dei Tropea. La band di Ambra esulta, ironica, per aver ottenuto un altro “premio” dal televoto.

Un gruppo contro l’altro, dal momento che Francesca Michielin annuncia come a rischiare l’eliminazione siano anche i Disco Club Paradiso. Ambra contro Dargen D’Amico, quindi ieri sera nel quinto live di X Factor 2022. Svalutation di Adriano Celentano è stata la cover scelta dai Disco Club Paradiso, mentre i Tropea hanno cantato ancora una volta Luna dei Verdena. Divertendosi un po’, Ambra elimina i suoi ragazzi e Dargen fa lo stesso con i DCP. Questi vengono nominati anche da Rkomi, con Fedez che ha la carta decisiva da giocarsi, buttando fuori proprio questa band tra le due. Tropea highlander superano per cinque volte il ballottaggio, ad uscire è il gruppo di Dargen. Ieri sera nel quinto live di X Factor 2022 gli eliminati dopo Joelle sono i Disco Club Paradiso. Non sono mancate polemiche, la cotta di Rkomi e lo scontro epico tra Ambra e Dargen.

X Factor 2022 quinto live: riassunto su cosa è successo ieri sera

Cosa è successo ieri sera nel quinto live di X Factor 2022 del 24 novembre passa anche attraverso la musica secondaria a volte rispetto alle polemiche e ai litigi tra i giudici. L’elemento differente che differenzia del quinto live del talent è la presenza dell’orchestra. I sei concorrenti rimasti in gara dopo la prima eliminazione si sono ritrovati in un’atmosfera ben differente dal solito. Fedez sfrutta al meglio la cosa con Bittersweet Symphony dei The Verve assegnata agli Omini. Un brano che emoziona con i suoi archi, proposti in quest’esibizione dal vivo. Un effetto splendido. Dargen D’Amico si sarebbe però aspettato qualcosa in più, i fuochi d’artificio, per usare le sue parole. Per lui è stata una scelta telefonata, il che ha aperto una discussione con Fedez. Ambra si è invece complimentata molto con loro, soprattutto perché serve talento per non “sparire” a confronto con l’orchestra.

Ieri sera nel quinto live di X Factor 2022 del 24 novembre nuovo arrangiamento di Cuore matto di Little Tony per i Disco Club Paradiso. Dargen D’Amico ha avuto coraggio, ma Ambra sottolinea come in questa occasione sarebbe servita più voce. Lo spettacolo può arrivare fino a un certo punto. Ha però ammesso come siano riusciti a portarla a casa comunque, in qualche modo. Fedez invece restituisce il favore al collega, sottolineando come l’esibizione non gli abbia lasciato nulla. Nessuno si merita questa puntata più di loro, ha detto Ambra parlando dei suoi Tropea. Hanno lottato duramente per essere ancora su questo palco, nonostante i vari rischi al televoto. Per loro è stato scelto un brano molto complesso. Si tratta di Song to say goodbye dei Placebo. Rkomi soddisfatto dal coraggio, sottolineando come abbia alzato enormemente il livello con questa scelta. Stupito dal fatto che siano in realtà ben più malinconici di quanto possano sembrare.

Ieri sera nel quinto live di X Factor 2022 del 24 novembre i favoriti Santi Francesi hanno invece cantato Somebody that I used to know di Gotye. Provare a “coverizzare” questo brano è un’impresa. Riescono però a fare propria questa canzone e stupire tutti. Si confermano nel cuore dei fan e dei giudici, con Fedez che resta incantato e definisce la loro prova davvero notevole. Per Dargen D’Amico c’è stata grande raffinatezza. Un bel gioco di colori, infine, per Beatrice Quinta. Ammaliante come sempre, canta Don’t Stop Believin dei Journey. Il suo giudice sa bene d’avere nel suo gruppo una performer di grande talento. Ambra fa anche a lei un importante complimento, ovvero il non essere sparita sotto il talento e le sonorità dell’orchestra. Si aggrega Rkomi ai complimenti per Beatrice ma si ferma alla performance musicale, sulla cotta nessun cenno. Termina così la seconda manche del quinto live di X Factor 2022 del 24 novembre che come già detto vede eliminati Joelle e i Disco Club Paradiso.