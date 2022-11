Alexia marito chi è Andrea Camerana nipote di Armani

Alexia, 55 anni, è felicemente sposata con Andrea Camerana. Chi è il marito e che rapporto ha con Armani e Agnelli.

Chi è cresciuto tra gli anni ’90 e i primi del Duemila, attendendo il Festivalbar ogni estate, non può aver dimenticato Alexia, 55 anni, cantante energetica che, nonostante sia meno in vista, continua a vivere di musica. Nel 2005 ha coronato il suo sogno d’amore, sposando Andrea Camerana, la cui famiglia è a dir poco rilevante nel panorama industriale italiano. Per quanto possa sembrare strano, infatti, è legato tanto a Giorgio Armani quanto all’impero Agnelli. Alexia e suo marito hanno avuto due figlie, Maria Vittoria e Margherita. Poniamo però l’attenzione su di lui, sul marito di Alexia, che è nipote del celebre stilista Giorgio Armani. Il legame passa attraverso sua madre Rossana, che è la sorella dello stilista. La parentela con la famiglia Agnelli, invece, proviene dal lato paterno, quello del genitore Carlo Camerana, pronipote del fondatore dell’impero Fiat, cugino dei celebri Umberto e Giovanni Agnelli.

Due mondi totalmente diversi quella della cantante di Dimmi come e del marito nipote di Armani, il che ha spinto molti a chiedersi come si siano conosciuti. Intervistata da Vanity Fair, Alexia ha raccontato che nel 2002, in vista di Sanremo, ci sia stata una sorta di presentazione di cortesia. Il tutto organizzato per discutere della chance di indossare alcuni abiti di Armani. La voce di The Summer is crazy ha spiegato come al secolo fosse impegnata in una relazione giunta alla sua fase conclusiva. Si sarebbe aspettata un modaiolo e invece viene travolta dall’eleganza e gentilezza di Andrea Camerana, che la colpisce nel profondo. Le cose però non hanno un seguito, non subito almeno. Con il suo futuro marito hanno iniziato a scambiarsi messaggi durante e dopo Sanremo. A dare il via sono stati dei fiori inviati da Camerana. Lei però aveva bisogno di tempo, tra tour e fine della relazione. Dopo un po’ hanno riallacciato i rapporti, rendendosi conto che c’era più di un semplice click iniziale. Da allora con il padre dei suoi figli non si sono più lasciati. Non abbiamo informazioni sul lavoro del marito di Alexia nel dettaglio e sulla sua sfera privata, se non che pare lavorare ancora nella grande azienda di moda di famiglia, ovvero quella di Giorgio Armani.

Alexia oggi cosa fa

Alexia oggi continua a cantare. La cosa più naturale del mondo per lei. L’ultima partecipazione al Festivalbar risale al 2004 e al 2009 quella a Sanremo. Di album ve ne sono stati però altri, ovviamente. Dopo Ale & c. di ormai più di 10 anni fa ve ne sono stati cinque: Stars, iCanzonissime, Tu puoi se vuoi, Quell’altra e My Xmas. Quest’ultimo è stato appena lanciato, il 25 novembre, ed è ovviamente tutto dedicato al Natale. Il regalo ideale per i fan. Una coccola durante le festività. Quando esci un po’ da quel sistema primario musicale, legato al mondo televisivo, sono i veri fan che continuano a seguirti con passione.

Alexia non ne ha di certo pochi e il loro legame è più forte che mai. Nel 2020 si è poi rilanciata anche con le nuove generazioni, collaborando con Achille Lauro e Capo Plaza, facendo uscire Yoi and Me, incluso nel disco di Lauro 1990. Nel 2021 entra in rotazione radiofonica con Notte, singolo in collaborazione con il dj Usai. Nello stesso anno ha poi partecipato a Star in the Star, programma Mediaset nel quale interpreta Michael Jackson e conquista il terzo posto.