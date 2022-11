Morta Irene Cara, la cantante e attrice di “Fame” e Flashdance”. Aveva 63 anni

Morta Irene Cara, 63 anni, resa celebre da hit come Fame e What a feeling. Lutto a Hollywood per l’attrice e cantante premio Oscar.

Molti potrebbero non ricondurre il nome al volto, ma nessuno potrà mai dimenticare Irene Cara. L’attrice di Saranno Famosi, il cui titolo originale è Fame, ha cantato due hit senza tempo che tutti cantiamo con passione ancora oggi. Morta all’età di 63 anni, la voce di What a Feeling lascia un grande vuoto. A darne l’annuncio della causa della morte di Irene Cara è stata la sua pubblicitaria Judith A. Moose, che sull’account Twitter ufficiale dell’artista ha pubblicato un comunicato devastante. Nel post che affianca la nota ufficiale, la donna chiede di raccoglie pensieri e ricordi della 63enne morta oggi, che adorava i suoi fan. Assicura che ogni frase verrà letta. L’immagina scelta è del suo periodo di gloria, di quando era il volto di Saranno Famosi, film nel quale ha interpretato Coco Hernandez. La famiglia ha scelto questa via per annunciare al mondo la morte di Irene Cara, preferendo non esporsi in un momento tanto delicato. Più che i ruoli al cinema, a lasciare un segno è stata la sua musica. In attività dal 1979, l’attrice e cantante ha lasciato ai posteri la colonna sonora di Fame e di Flashdance. La storia di Saranno Famosi merita d’essere raccontata, dal momento che una splendida favola di questo genere può dare realmente speranza a tutti quelli che lottano per arrivare in vetta. In origine Irena Cara venne scritturata come semplice ballerina, niente di più. Un ruolo sullo sfondo. Tutto cambiò, però, nel momento in cui i produttori la sentirono cantare. Il suo dono spinse la riscrittura della sceneggiatura, così da trasformare il suo ruolo, quello di Coco Hernandez. Ha cantato il tema del film Fame, che ha vinto l’Oscar come miglior canzone. In nomination agli Academy Award anche Out here on my own, incisa proprio da lei (insieme con Hot Lunch Jam). Fu la prima volta che due canzoni della stessa pellicola vennero scelte per concorrere allo stesso premio agli Oscar. L’apice della carriera di Irene Cara è stato però raggiunto con Flashdance… What a Feeling. Questo è il brano che l’ha resa eterna, portandola a sollevare una statuetta degli Oscar tutta sua, in quanto autrice. È stata la prima cantante ispanica a ricevere questo premio per aver scritto una hit. Della vita privata di Irene Cara sappiamo invece molto poco, se non che dal 1986 al 1991 è stata sposata con il regista e stuntman Conrad Palmisano.

Irena Cara: causa morte

La causa della morte di Irene Cara non è stata ufficializzata anche se i fan ipotizzano una malattia. Attraverso il comunicato diffuso Judith A. Moose, pubblicitaria della cantante di Fame, la famiglia dell’attrice ha chiesto il rispetto della loro privacy. I messaggi d’amore e i ricordi per Coco di Saranno Famosi sono ben accetti, ovviamente, ma tutt’altra questione è provare a indagare su quanto avvenuto. Non è stato come detto rivelato il motivo che ha portato alla morte oggi della 63enne. Sappiamo che Irene Cara si è spenta in maniera pacifica nella sua casa in Florida. Moose ha spiegato come in seguito saranno diffuse informazioni di vario genere, come quelle relative al suo funerale e, splendida notizia per i fan, un memoriale nel quale poter dimostrare tutto il proprio amore per lei.