Ballando con le Stelle Alex Di Giorgio e Moreno Porcu bacio: lo dice Iva

A Ballando con le Stelle nell’ottava puntata di ieri del 26 novembre Iva Zanicchi parla di un bacio tra Moreno Porcu e Alex Di Giorgio

Ieri sera a Ballando con le Stelle si è insinuata una notizia su Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Si sono fidanzati ed è nato l’amore tra il nuotatore e il ballerino sardo, è questo che si stanno chiedendo i telespettatori dello show condotto da Milly Carlucci e a riguardo c’è un indizio e una conferma non ufficiale data grazie a Iva Zanicchi. Ieri sera nell’ottava puntata di Ballando con le Stelle si è vista una particolare sintonia nella coreografia in pista sulle note di My Way, un valzer elegante in cui tutta la giuria ha visto un’intesa di coppia compresa Selvaggia Lucarelli anche se li ha criticati per le loro prestazioni tra alti e bassi. Questo è l’indizio sulla nuova coppia presunta formata da Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. L’idea che possa essere nata una storia d’amore tra il nuotatore e il nuovo maestro di Ballando con le Stelle ha stuzzicato anche l’esperta Iva Zanicchi che ci ha visto lungo e qui scatta una prima conferma sulla simpatia fuori dalla pista da ballo tra i due che potrebbero essere i nuovi Ema Stokholma e Angelo Madonia.

Nella clip che ha anticipato l’esibizione di ieri sera dell’ottava puntata dello show condotto da Milly Carlucci si è visto che l’Aquila di Ligonchio chiedeva a Moreno Porcu perché non dà un bacio a Alex Di Giorgio durante un’esibizione. È presto detto, il ballerino sardo da sempre è sembrato particolarmente sensibile. Non sono mancate lacrime di commozione durante le diverse coreografie e nelle clip. Se infatti sappiamo dell’ex fidanzato di Alex Di Giorgio, poco invece conosciamo sulla vita privata di Moreno Porcu. Come detto però non è sfuggito ai più della particolare empatia che il maestro mette nelle sue coreografie e nelle musiche che sceglie come ad esempio La vita splendida di Tiziano Ferro giusto per citarne una. Molto probabilmente sarà per questo che Iva Zanicchi ha avuto l’ardire di fare una domanda così esplicita a Moreno Porcu riguardo ad un bacio in pista con Alex Di Giorgio. Il maestro ha risposto con grande sincerità alla cantante dicendo che è molto chiuso di carattere e che ha paura di lasciarsi andare perché potrebbe innamorarsi del nuotatore e ciò comporterebbe anche il rischio di prendersi una bella cantonata. Non lo ha detto esplicitamente e magari potremmo anche sbagliarci ma da queste sincere quanto condivisibili parole di Moreno Porcu su una presunta storia d’amore con Alex Di Giorgio si percepisce quanto il ballerino sardo in passato abbia sofferto per amore. \