Luciano Punzo ex fidanzata: chi è Valeria Iacomino madre di sua figlia

Valeria Iacomino è l’ex fidanzata di Luciano Punzo, madre di sua figlia. Scopriamo chi è e perché si sono lasciati.

Luciano Punzo parla sempre della sua splendida figlia Eva avuta con Valeria Iacomino, ex fidanzata del concorrente del GF VIP 7 più discussi. È stato tra i tentatori di Temptation Island 2021 e ora si ritrova al centro del gossip per quanto si presumeva sia successo con Patrizia Rossetti. Indiscrezioni che hanno fatto salire la curiosità su chi è l’ex storica con la quale il modello è stato fidanzato per anni e che oggi è la madre di sua figlia. Anche lei fa parte del mondo dello spettacolo, ma i due hanno avuto carriera ben diverse fino a questo punto. Valeria Iacomino è infatti una danzatrice, membro del corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli. Non abbiamo molte informazioni su di lei, considerando quanto sia riservata sulla sua vita privata. Appassionata di ballo fin da quando era piccola, ha preso lezioni da grandi maestri internazionali. L’ex di Luciano Punzo prima di Manuela Carriero ha in seguito collaborato con alcune compagnie, dimostrando tutto il proprio talento. Valeria Iacomino si è presa una pausa da questo mondo lavorativo, che adora da sempre, soltanto cinque anni fa, circa. Nel 2017 è infatti venuta al mondo la bellissima figlia Eva, precisamente il 16 settembre, frutto dell’amore, ormai concluso, con Luciano Punzo del Gf Vip.

Luciano Punzo e Valeria Iacomino storia d’amore

La storia d’amore tra Luciano Punzo del Grande Fratello Vip e Valeria Iacomino madre di suo figlio ha avuto inizio nel 2015, due anni prima dell’esplosione di lui come celebrità, avendo conquistato il titolo di Mister Italia 2017. Si sono fidanzati quando Luciano aveva solo 21 anni e dopo appena 24 mesi è venuta al mondo la loro figlioletta, che oggi ha 5 anni. Stando agli scatti pubblicati sui social, viene da pensare che l’anno in cui Luciano e Valeria si sono lasciati sia il 2019. Quattro anni di relazione molto intensa, conclusasi in maniera serena, pare. Non è facile dirsi addio ma l’ex tentatore di Temptation Island e la ballerina si sono dimostrati responsabili nel restare in buoni rapporti, per il bene di Eva.

Non sappiamo però nel dettaglio perché Punzo e la madre di sua figlia si siano lasciati. È possibile ipotizzare come crescendo si siano resi conto di volere cose diverse dalla vita. Insieme fin da giovanissimi e subito genitori, potrebbero aver deciso di allontanarsi per il bene della bambina, così da non proseguire e rischiare di distruggere del tutto quanto costruito. Sono però soltanto supposizioni. La riservatezza è sempre stata l’arma utilizzata da Luciano Punzo e soprattutto da Valeria Iacomino, contro le indiscrezioni. Sappiamo però per certo che la piccola loro figlia Eva viene sempre al primo posto. In un post su Facebook, dopo la sua nascita, l’allora neo mamma aveva detto, colma di gioia, come dalla vita avesse ottenuto il massimo che si potesse desiderare. All’interno della casa del GF VIP, Luciano si è lasciato invece andare a confessioni legate a un’altra sua ex, Manuela Carriero. Le cose sembravano andare per il meglio, ma lui l’ha lasciata per lo stesso motivo ipotizzato per la madre di sua figlia: per amore. Non voleva rovinare i loro buoni rapporti, ha detto, non volendo restare al suo fianco in maniera forzata, per poi perderla per sempre e annullando del tempo il sentimento.