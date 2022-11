Patrizia Rossetti madre causa morte: il ricordo di Gina

Com’è morta la mamma di Patrizia Rossetti 63 anni. Chi era la signora Gina e scopriamo ciò che c’è da sapere sul padre della concorrente del GF VIP.

Patrizia Rossetti è tra le protagoniste indiscusse del GF VIP 2022. Dagli scontri con Pamela Prati al gossip con Luciano Punzo (secondo Edoardo Donnamaria, infatti, i due sarebbero stati in intimità all’interno della casa di Cinecità). Ha di certo saputo far parlare di sé, ottenendo un grande riscontro in termini di pubblico sui social. La donna porta dentro un grande dolore, quello della morte di sua madre Gina. Morta nel 2010, quando non aveva neanche 70 anni. Una sofferenza che ha faticato a superare e che non si è ancora lasciata pienamente alle spalle. Intervistata a Verissimo, ha svelato i propri sentimenti a Silvia Toffanin. Chi le voleva bene la chiamava “la tedesca”, dato il colore biondo dei suoi capelli. Avevano un rapporto molto stretto e, ha ricordato, non le andava bene nessuno dei fidanzati che portava a casa. Si scambiavano sempre i vestiti, dal momento che la mamma aveva la sua stessa taglia. Giovanissima nell’anima, era però anche molto rigida. Non mancavano i litigi in casa. Se l’avesse avuta ancora al fianco quando ha deciso di sposarsi, ha detto, avrebbe forse fatto scelte diverse (il matrimonio con Rudy Londoni è finito nel 2019 a causa del tradimento di lui). La signora Gina, si è spenta di colpo nel 2010, la causa della morte della madre della Rossetti è stata un malore improvviso. È accaduto tutto rapidamente. Una notte Patrizia Rossetti è andata da lei, perché stava poco bene, senza sapere che sarebbe stata l’ultima volta insieme. Il mattino dopo è andata via, dando il turno a suo padre. Si sono parlate per poco e dopo appena due ore era morta.

Patrizia Rossetti padre chi è

Conosciamo il padre di Patrizia Rossetti attraverso i racconti della donna al Grande Fratello Vip, sappiamo che di lavoro faceva il parrucchiere ora in pensione. Ha spiegato d’aver fatto la segretaria personale prima di cimentarsi nel mondo della televisione. Era impiegata presso un’azienda di import export toscana. L’uomo era un amico di suo padre. Di colpo le mise le mani addosso. Lei aveva appena 19 anni ma non si è fatta prendere dal panico. Ha alzato il ginocchio e lo ha colpito nelle parti basse. È subito scappata a casa, raggiungendo il negozio del suo papà, che era lì sotto. Lui era un parrucchiere e aveva in mano un rasoio. Il padre di Patrizia Rossetti pronto a raggiungere l’ormai ex amico per dargli una rasoiata, ha svelato. È stata la conduttrice di Rete 4 a evitare il peggio, dicendogli d’aver già risolto alla sua maniera. Un racconto che dimostra il grande attaccamento dell’uomo per la sua figlioletta, che ha sorpreso nella casa del GF VIP con delle parole splendide. I due si sono uniti ancor di più dopo l’improvvisa morte della mamma Gina, che ha lasciato un vuoto enorme in entrambi.