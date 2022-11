Angelo Pintus moglie: chi è Michela Sturaro

Chi è Michela Sturaro, moglie di Angelo Pintus. Scopriamo la loro splendida storia d’amore, culminata nella nascita del figlio Rafael.

Angelo Pintus è diventato papà. Sua moglie Michela Sturaro ha dato alla luce il primo figlio della coppia. Il nome scelto è Rafael, come annunciato sui social. Un momento splendido, che corona una storia d’amore spesso posta sotto i riflettori, tanto di Instagram quanto del palco. Impossibile dimenticare la splendida proposta di matrimonio di Pintus, infatti, della quale però parleremo dopo. Del famoso comico sappiamo molto, se non tutto. Di certo meno in vista è lei, sua moglie. Ecco chi è Michela Sturaro. Molto riservata, nonostante il suo profilo Instagram sia pubblico. Non usa però il suo nome, bensì un nickname, mighelita. Ha quasi 50mila follower e pubblica materiale molto simpatico, tra foto e video, spesso al fianco del marito. Non conosciamo però dettagli della sua vita privata, a partire dalla data di nascita. Negli anni si è però mostrata sempre più, rivelando un grande senso dell’umorismo. Indimenticabile il suo scherzo, con la complicità de Le Iene, ai datti di Pintus. Erano in vacanza alle Canarie, a Fuerteventura, con un disturbatore che pretendeva che il comico lasciasse la sua camera, millantando una doppia prenotazione. La stessa persona lo ha poi raggiunto in una spiaggia nudista, discutendo con lui con i genitali al vento. Una vacanza distrutta, con l’ausilio della sua dolce metà. Lei ha giocato un ruolo cruciale nella vita di Pintus, facendogli anche cambiare idea sul volere dei bambini. Durante uno spettacolo aveva infatti confessato di non volerne mettere al mondo. A distanza di cinque anni dal matrimonio, però, ecco il piccolo Rafael.

Angelo Pintus e Michela Sturaro: la storia d’amore

Sui social Pintus ha annunciato la nascita del suo primo figlio, Rafael, frutto dell’amore con Michela Sturaro. Nel post il comico ha voluto fortemente ringraziare sua moglie, oltre a dare il benvenuto al neonato. Ha mostrato un suo vecchio disegno, nel quale immaginava la loro famiglia felice e al completo. Tante punture, giorni nel letto, nausee, nottate insonni e tanto altro, senza mai far pesare nulla a suo marito. Ecco il racconto dei mesi trascorsi. Un percorso difficile, ha raccontato Pintus, che ha esaltato la forza e tenacia di Michela Sturaro. La coppia ha scelto questo nome per omaggiare Raffaella Carrà. Il comico lo aveva annunciato durante uno spettacolo. Un sogno a occhi aperti, realizzatosi sei anni dopo la romantica proposta di matrimonio del comico, avvenuta sul palco all’Arena di Verona. Era il 2016 e Pintus, microfono alla mano, ha iniziato a sottolineare quanto quella serata fosse meravigliosa per diversi motivi. Ha scelto quel luogo per la sua bellezza e poi perché è all’aperto. Perché quanto hai il cielo sopra di te, puoi farti vedere da chi hai perso ed è volato via. Dinanzi a loro, dunque, le ha chiesto di diventare sua moglie, tra gli applausi e la commozione generale. Il 9 settembre 2017 si sono sposati e, come dimostrano i tanti post online, la loro vita quotidiana non potrebbe essere più felice.