È già ieri dove è stato girato: l’isola Vera del film non è alle Canarie

È già ieri è un film del 2004 diretto da Giulio Manfredonia con Antonio Albanese, remake di Ricomincio da capo. Ma dove è stato girato veramente? La risposta vi stupirà.

Un conduttore televisivo di programmi di divulgazione scientifica viene inviato per un servizio a Tenerife, nelle Canarie, ma presto scopre che per un qualche sortilegio è costretto a rivivere sempre la stessa giornata. Uno spunto che rimanda chiaramente a Ricomincio da capo, film del 1993 con Bill Murray, quello che sta alla base di È già ieri, pellicola del 2004 con Antonio Albanese, per la regia di Giulio Manfredonia.

Nell’originale americano di undici anni prima, il protagonista doveva recarsi per un simile motivo nella cittadina di Punxsutawney, in Pennsylvania, scenario decisamente meno esotico e paradisiaco dell’isola spagnola nell’Atlantico dove è ambientata la versione italiana. Ma, in realtà, il film di Manfedonia non è stato davvero girato alle Canarie.

Dov’è stato girato È già ieri: ecco la vera location del film

A sorpresa, infatti, la produzione ha scelto di effettuare le riprese in tutt’altro luogo rispetto all’ambientazione dichiarata nella sceneggiatura, pur restando sempre in Spagna: ci troviamo, infatti, ad Almeria, una delle principali città balneari e turistiche della penisola iberica, sita in Andalusia e affacciata sul Mar Mediterraneo.

La scelta di questa location rispetto a quella di Tenerife presenta molti vantaggio logistici ed economici: il tempo è più stabile, dato che la città andalusa è nota per le sue tante ore di sole al giorno, fondamentali per girare scene all’aperto. Inoltre, trovandosi sul continente è più vicina e semplice da raggiungere, oltre che meno dispendiosa.