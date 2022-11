Sophie Codegoni incinta: il retroscena su Instagram

Sophie Codegoni è incinta a 20 anni: l’annuncio arriva su Instagram con un bellissimo video e conferma il retroscena che vede coinvolti i fan

Arrivano splendide notizie per Sophie Codegoni 20 anni e Alessandro Basciano 33 anni . I due, con un post congiunto sui rispettivi profili Instagram, hanno annunciato l’imminente arrivo di un figlio, chiamato dolcemente “puntino” dalla coppia. È in dolce attesa, dunque, l’ex gieffina, che ha aperto il messaggio con una bellissima dichiarazione d’amore, ripercorrendo il giorno in cui i due si sono conosciuti, il 17 dicembre 2021, e parlando di come, da quel momento, la loro storia abbia saputo superare ogni ostacolo e avversità, fino ad arrivare a questo bellissimo momento. In questo anno, Sophie e Alessandro hanno saputo costruire il loro amore, condividendo le loro esperienze e rinforzando il loro legame, fino ad arrivare a questo momento di massima felicità.

Sophie Codegoni annuncia così, su Instagram, di essere incinta, pubblicando un video dell’ecografia. Una notizia che ha riscosso l’entusiasmo dei fan, che hanno tappezzato i profili social dei due con messaggi di auguri. Una news quella dei Basciagoni che però era un po’ nell’aria, perché in molti sul web si erano accorti della gravidanza e avevano cominciato a fare ipotesi, ma la Codegoni ha atteso i canonici tre mesi, che sono fondamentali per il buon esito di una gravidanza, per annunciare la bella notizia al mondo. Ora l’annuncio è arrivato e la Bonas di Avanti Un Altro dovrebbe partorire, quindi, tra sei mesi, tra fine maggio e inizio giugno orientativamente.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano la storia d’amore

Sophie Codegoni è incinta. In attesa, dunque, di conoscere il piccolo della bionda ex Tronista di Uomini e Donne e Alessandro, ripercorriamo la loro storia d’amore. La data clou è quella indicata dall’attuale Bonas di Avanti un altro, il 17 dicembre 2021, quando i due si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip. Prima dell’ingresso di Basciano nella Casa, arrivato solo in un secondo momento, Sophie si era avvicinata a Gianmaria Antinolfi con un bacio dopo una festa, ma la situazione tra i due si è fatta sempre più distaccata e quando Alessandro è entrato nel programma Sophie si è letteralmente riaccesa. I due si sono progressivamente avvicinati, fino alla proposta di fidanzamento che il ragazzo le fa nella Casa, inginocchiandosi davanti a lei. I fan impazziscono di gioia e nascono su Twitter i Basciagoni.

Le cose durante l’esperienza al GF Vip dell’anno scorso vanno a corrente alterna tra Sophie e Alessandro, che passano tra momenti di dolcezza e litigate. Poi Basciano viene eliminato dal programma e Sophie lo segue il 10 marzo, perdendo al televoto con Barù dopo più di sei mesi di permanenza nella Casa. Lontano dalle telecamere, Sophie e Alessandro si ritrovano e vivono la loro storia d’amore, che culmina negli ultimi mesi decisamente ricchi ed emozionanti. Prima il ragazzo fa all’ex gieffina le fa la proposta di matrimonio nella splendida cornice del red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ora arriva la notizia della maternità di Sophie che è incinta. I due fidanzati del GF Vip 6 hanno deciso di fare sul serio e stanno costruendo la propria famiglia, a coronamento del loro grandissimo amore. Alessandro Basciano sarà dunque papà bis, come tutti sappiamo sia dalla sua esperienza a Uomini e Donne sia da quella nella Casa più spiata d’Italia ha già un figlio Niccoló di 5 anni avuto da una precedente relazione. La madre di suo figlio è la modella Clementina Deriu.