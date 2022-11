Gf Vip Giulia Salemi Sonia Bruganelli cosa è successo dopo litigio

Al Grande Fratello Vip nella puntata del 30 novembre acceso litigio tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli. Spunta un retroscena

Tra i momenti principali della puntata del 30 novembre del GF Vip c’è stato sicuramente la lite tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli, due protagoniste in studio al fianco di Alfonso Signorini che hanno dimostrato a più riprese di non starsi molto simpatiche. Dopo alcune stoccate, più o meno contenute, nell’ultima puntata del reality show è andata in scena un litigio molto più acceso del solito, che ha portato a uno scontro frontale tra le due, che sta facendo ancora molto chiacchierare. A corredo della dure lite del 30 novembre al GF Vip tra la bionda opinionista e la voce dei social, spunta un retroscena che riguarda le due dirette interessate. Su Twitter, infatti, i fan stanno parlando molto della rivalità tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli, domandandosi i motivi di tanto astio.

A riguardo, diversi utenti hanno segnalato dei video in cui Sonia in passato ha sostenuto l’idea che Giulia fosse diventata famosa per il suo red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia con il famoso abito molto sgambato e Dayane Mello. Da qui anche il commento della moglie di Bonolis riferito all’influencer “continuerei a puntare sul fisico” che si porrebbe in linea con quell’idea. Potrebbe esserci, dunque, un vecchio dissapore tra Salemi e Bruganelli, che andrebbe oltre il loro confronto al GF Vip. In tal senso, altri utenti hanno segnalato dei like di Sonia a dei commenti che andavano contro l’influencer Giulia. Insomma, lo scontro tra le due nella puntata del 30 novembre del Grande Fratello Vip potrebbe essere stato solo il culmine di un’antipatia che va avanti da tempo.

Gf Vip lite Salemi Bruganelli

Ma cosa è successo tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli nella serata del 30 novembre. Con un passo indietro ripercorriamo la vicenda. Tutto è cominciato da alcuni riferimenti alla settimana scorsa, quando ironicamente la Bruganelli aveva invitato il volto social del GF Vip a indossare una comoda tuta e la Salemi ha raccolto il guanto di sfida, presentandosi in studio vestita sportiva e commentando di aver realizzato il sogno di una vita perché una tuta in prima serata non si era mai vista. Va segnalato però che il siparietto era una sponsorizzata per la meava della tuta indossata dall’addetta social del Gf Vip.. La moglie di Paolo Bonolis aveva infatti mandato una frecciatina a Giulia, segnalando il suo look sbarazzino, ma la Salemi ha riposto prontamente di aver seguito il suo consiglio della settimana precedente. Non finisce qui, perché la Bruganelli risponde di essersi vestita lei da Salemi con un vestito che la fasciava vistosamente e ha consigliato alla ragazza di continuare a puntare sul fisico, sfruttando la sua bellezza. Incassa e ribatte l’influencer, che chiede a Signorini se fosse stata chiamata per l’aspetto estetico, ma il conduttore ha risposto che lo ha fatto per l’intelligenza.

Bruganelli e Salemi hanno così affilato le armi, per così dire, per un vero litigio tornando a beccarsi poi nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 30 novembre. A far scattare la lite è stato un commento di Sonia su Oriana, con l’opinionista che ha detto che alla venezuelana non interessa nulla di Antonino, ma solo della brutta figura che sta facendo. Un duro attacco, che ha portato Giulia Salemi a esprimere il proprio sostegno a Oriana, accusando Sonia di star facendo lei una brutta figura e ritenendo incommentabile il suo comportamento. Decisa la risposta della Bruganelli, che ha ridimensionato il ruolo di Giulia nel GF Vip, dicendo che lei si limita a leggere solo i commenti sull’iPad che le fanno piacere, senza essere obiettiva.