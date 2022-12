Harry e Meghan tradimento “divorziano”: verità nel documentario Netflix

Vero o falso che Meghan Markle ha tradito il Principe Harry. I fan della Famiglia Reale se lo chiedono da giorni ma la verità sarà nel documentario Netflix.

Harry e Meghan continuano a essere nella bufera per un presunto tradimento di lei e le voci del divorzio. Il gossip mai confermato, anzi, non si arresta sui Duchi del Sussex, che hanno da tempo preso le distanze dalla Famiglia Reale, ma non per questo hanno smesso d’essere al centro dell’attenzione, tutt’altro. Tutti attendono con ansia la biografia di Harry, che uscirà a gennaio 2023. Nel frattempo, però, si fanno largo con insistenza numerose voci in merito a un presunto tradimento di Meghan. In certi ambienti non si fa altro che parlare della relazione clandestina, presunta, con una guardia del corpo. Una sorta di coppia finta, stando al dipinto che si ottiene dalle voci di corridoio, al punto che il Principe aspetterebbe un figlio da un’altra donna. Per il momento non sono giunte smentite ufficiali da una parte o dall’altra, il che non fa che alimentare i rumor.

I due potrebbero però star preparando una risposta in grande stile, attraverso la docu-serie che li vedrà protagonisti su Netflix. Ci sarà tanto di cui parlare. Meghan aveva lasciato intendere di voler raccontare la propria storia d’amore, soprattutto le prime fasi. Un diritto finito sempre nelle mani dei tabloid e non sue. Gli argomenti potrebbero essere svariati, stando così le cose. Alcuni giornali sostengono, infatti, come la presunta gravidanza dell’ipotetica amante di Harry (è necessario andarci cauti, perché nulla di tutto ciò è vagamente dimostrabile) abbia spinto la Duchessa ad abbandonare la villa di Montecito, portando con sé i figli Archie e Lilibet, pronta a divorziare, secondo alcuni.

Harry e Meghan documentario

Non è difficile immaginare l’attesa del documentario di Harry e Meghan su Netflix. I litigi sarebbero all’ordine del giorno e i dettagli in merito si fanno via via più concreti. Spuntato anche il nome della guardia del corpo con la quale Meghan avrebbe avuto una relazione. Si tratta di Christopher Sanchez, assunto nell’aprile 2022. Avendo scoperto il tutto, Harry avrebbe dato il via a una “scenata” in villa, anche perché la tresca avrebbe distratto la moglie, che aveva il compito quel giorno d’andare a prendere Archie a scuola. Una situazione che ha dell’assurdo, con i tabloid che si scagliano in maniera a dir poco aggressiva sui due. Il silenzio regna sovrano, da parte dei Sussex, che sarebbero stati visti litigare platealmente anche a cena con degli amici, in un ristorante.

Nel frattempo appaiono le prime immagini del documentario Netflix di Meghan e Harry. Ciò aiuta a capire quale sarà il taglio del prodotto, che tutti attendono con ansia. È possibile vedere scene private della coppia, proprio come lasciato supporre dalla Duchessa. Uno sguardo a ciò che è stato e ciò che è oggi il loro amore. Il breve trailer si apre con una domanda sul perché abbiano voluto realizzare questo documentario. Si può ascoltare allora la voce di Harry che sottolinea come nessuno possa vedere cosa accade realmente nella loro vita privata. Meghan, allora, sottolinea come ascoltare la loro versione dei fatti sia la cosa più sensata, considerando quanto sia delicata la situazione creatasi. Si parlerà di tutto, dei primi periodi, della gravidanza di Meghan e del rapporto con l’ormai compianta Regina. Di quello con William, Kate Harry e tanto altro. Qualcosa di cui si parlerà per settimane. Purtroppo per i più curiosi, però, non vi è ancora una data d’uscita del documentario di Harry e Meghan ma al momento è stato diffuso il trailer da Netflix.