Ballando con le stelle anticipazioni 2 dicembre addio in giuria e Brenda

Le anticipazioni di Ballando con le Stelle in onda stasera venerdì 2 dicembre con il caso giuria e l’arrivo di Brenda. Simeoni e Zeman ballerini per una notte

Ballando con le Stelle va in onda eccezionalmente di venerdì e stasera 2 dicembre le anticipazioni hanno del clamoroso. C’è maretta nella giuria del programma condotto da Milly Carlucci e le polemiche hanno oltrepassato il limite del bancone dello show. Non manca giorno che Selvaggia Lucarelli posti sul suo Instagram video corredati da didascalie di litigi, frasi nei suoi confronti, vecchie polemiche e frecciate con l’intenzione di rivelare dettagli inediti anche su un presunto trattamento non consono nei confronti del suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli e anche concorrente, al momento in attesa di ripescaggio. In attesa di queste scottanti rivelazioni da parte della giornalista ancora furiosa per “la scimmia che getta escrementi” uscito dalla bocca di Guillermo Mariotto nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, il web si interroga su un’indiscrezione che serpeggia da settimane. Perché non rinuncia al suo ruolo retribuito di giurata di Ballando con le Stelle dato che alza sempre polveroni e critiche nello stesso programma per cui lavora? Già lo scorso anno si era paventata l’ipotesi quando Selvaggia Lucarelli era apparsa furiosa per gli insulti di Morgan nei suoi confronti postando anche dei messaggi Instagram dove il cantante si scusava per il suo comportamento sottolineando di averlo enfatizzato per scopi televisivi.

Dalle anticipazioni di questa sera 2 dicembre di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli sarà come sempre in giuria accanto a Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni probabilmente per l’ultimo anno. Sempre stando alle indiscrezioni mai confermate che arrivano dai corridoi della Rai, scalpitano per un posto da giudici Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, quest’ultimo elogiato anche dalla stessa Lucarelli per il lavoro fatto in questa edizione e i giudizi dati. Potrebbe anche questo essere il motivo dietro la palese poca simpatia reciproca tra Sara Di Vaira e la giornalista che si sono beccate per l’intera settimana dopo l’ultima puntata. Era successo che l’ex ballerina toscana aveva dato alla ex moglie di Laerte Pappalardo sostanzialmente della maleducata per aver definito squallida Iva Zanicchi. La Lucarelli ha spiegato di non aver utilizzato questo aggettivo per la persona Zanicchi ma per determinati comportamenti sopra le righe, come ad esempio le barzellette spinte. Così la giornalista ha iniziato con una serie di frecciate social contro la Di Vaira postando anche un video de Il Cantante Mascherato dove la stessa ballerina correggeva una persona del pubblico utilizzando il termine gallina per parlare di Selvaggia Lucarelli.

Non servono le anticipazioni di questa sera 2 dicembre di Ballando con le Stelle per spoilerare che non mancheranno polemiche e scintille tra le due grandi protagoniste di questa edizione del programma con il sagace Alberto Matano pronto ad aprire il caso faida evidente che c’è nella giuria. Stasera ben tre ballerini per una notte pronti a regalare un cospicuo tesoretto che sarà di certo determinante per decretare i finalisti dell’edizione 2022 del programma condotto da Milly Carlucci. Scenderanno in pista in via del tutto eccezionale di venerdì Sara Simeoni conduttrice de Il Circolo dei Mondiali, Zdenek Zeman, ex allenatore di Roma e Lazio, che presenterà il suo libro e infine l’immenso Cristiano Malgioglio, già giudice di Tale e Quale Show 2022, che presenterà questa sera a Ballando con le Stelle il suo nuovo programma.

Ballando con le Stelle chi esce stasera 2 dicembre

Ad aprire la puntata del 2 dicembre di Ballando con le Stelle stando alle anticipazioni sarà Brenda Gozzoli figlia di Sara Di Vaira e dell’ex marito Mirko Gozzoli. La figlia della ballerina toscana e componente con Simone Di Pasquale della giuria tecnica di Ballando con le Stelle è campionessa del mondo Under 12. Un momento davvero emozionante perché si esibirà davanti alla sua mamma che le ha trasmesso insieme al suo papà la profonda passione per la danza. Per quanto riguarda la gara di Ballando con le Stelle, secondo le anticipazioni della puntata del 2 dicembre, a rischio eliminazione sono Iva Zanicchi in coppia con Samuel Peron e Rosanna Banfi con Simone Casula. Per quanto riguarda l’Aquila di Ligonchio è palese al pubblico che dal punto di vista tecnico sia la concorrente che balla di meno, ma è vero anche che il programma, sempre stando al sentiment dei sondaggi, è prima di tutto uno show televisivo e sotto questo aspetto la Zanicchi è la queen. Dunque per i pronostici sarà difficile vedere al ballottaggio uscire con un’ampia percentuale la cantante e Samuel Peron visto il loro forte seguito social e spunta così Rosanna Banfi. L’ipotesi che ad uscire questa sera sia proprio la figlia di Lino è alta ma c’è sempre il salvacondotto ancora non utilizzato da Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. La sensazione secondo le anticipazioni della puntata di stasera 2 dicembre di Ballando con le Stelle è che questa volta i due giurati salveranno la coppia eliminata così da regalargli un’altra chance per la vittoria finale.