Alessandro Basciano chi è e perché è famoso

Perché è famoso Alessandro Basciano 33 anni. Chi è il compagno di Sophie Codegoni, che ha aspetta da lei il suo secondo figlio.

Imprenditore tra Italia e Spagna Alessandro Basciano 33 anni è al centro del gossip. L’annuncio della gravidanza di Sophie Codegoni ha fatto il giro del web. I fan non potrebbero essere più emozionati per lei e il suo compagno conosciuto al Gf Vip 6, pronto a diventare padre per la seconda volta. Nata il 22 dicembre 2000, lei ha quasi 22 anni. La differenza d’età tra Alessandro e Sophie è di ben 11 anni, considerando come lui sia nato l’1 giugno 1989 e abbia 33 anni. I gieffini hanno seguito percorsi in parte differenti, fino a trovarsi poco più di un anno fa. Da allora non si sono più lasciati, fino all’anello sul red carpet del Festival di Venezia, che lei ha definito una “promessa d’amore” e non di matrimonio vera e propria, e l’annuncio della gravidanza. Il figlio dei Basciagoni è atteso per aprile 2023 e, chi sa, il nuovo anno potrebbe portare con sé delle romantiche nozze per i due.

Gettiamo però lo sguardo su chi è il fidanzato di Sophie Codegoni. Perché è famoso Alessandro Basciano. Una domanda scontata per chi ha seguito il suo cammino negli ultimi anni. Decisamente meno, invece, per chi è fan dell’ex bionda Tronista e di fatto sa ben poco di lui. Fisico imponente e sguardo ammaliante, Alessandro Basciano si è fatto conoscere sul piccolo schermo grazie a Uomini e Donne. Nello studio di Maria De Filippi il corteggiatore già papà di Niccoló si era presentato come imprenditore nel settore automobilistico e modello. Ha posato per svariati brand ed è poi approdato su Canale 5. Alessandro Basciano a Uomini e Donne corteggiava la tronista romana Giulia Quattrociocche. Le cose non sono andate bene nel dating show di Maria De Filippi come sperava in questo contesto, dal momento che la giovane sembrava molto intrigata da lui, senza però riuscire a fidarsi. Basciano ha infatti subito svariati attacchi da parte di chi lo reputava interessato solo alla notorietà. Alla fine, però, la scelta della tronista Giulia Quattrociocche è ricaduta su Daniele e non Alessandro. Il mondo televisivo ha però avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo nel suo percorso a Uomini e Donne, la chance poco dopo a Temptation Island 2020, come tentatore. In questo contesto ha sviluppato un certo rapporto con Valeria, fidanzata di Ciavy. In seguito, sul fronte gossip, è stato visto al fianco di Erjona Sulejmani, nota per essere l’ex fidanzata del calciatore Blerim Dzemaili. Una storia durata da aprile a settembre 2021, in tempo per vederlo entrare da single il 17 dicembre nella casa del Grande Fratello VIP, dove la sua vita è cambiata. Qui Alessandro Basciano ha infatti conosciuto Sophie Codegoni, alla quale è stato interessato fin da subito, come aveva ammesso nella sua clip di presentazione.

Alessandro Basciano madre di suo figlio Niccolò

Alessandro Basciano ed già papà di Niccoló 5 anni avuto dalla sua ex fidanzata prima di diventare famoso. L’ex concorrente del Gf Vip 6 ha un forte legame con la propria famiglia. Due delle donne più importanti della sua vita sono sua madre Giovanna e sua sorella Giorgia Nicole. Quest’ultima ha in parte seguito il suo stesso percorso lavorativo. È infatti una modella e, sul fronte televisivo, si è messa in mostra nello studio di Ciao Darwin di Paolo Bonolis. Aveva già provato a crearsi una famiglia tutta propria in passto, ben prima dell’arrivo nella sua vita di Sophie Codegoni. Il piccolo renderà Alessandra Basciano infatti padre per la seconda volta. Il suo primogenito si chiama Nicolò. L’imprenditore tra Italia e Spagna si è definito un padre moderno, che prova a coinvolgere suo figlio nella sua vita, tra momenti privati a cene con gli amici, fino a divertenti viaggi in gruppo. Non è più al fianco dell’ex compagna ma non per questo non è presente nella vita del piccolo.

Chiariamo come l’ex di Alessandro Basciano non sia mai stata sua moglie. Il possibile matrimonio con Sophie Codegoni, se mai avverrà, sarà il suo primo e, sperano i due, ultimo. Il nome della madre di Nicolò è Clementina Deriu. La relazione tra i due è stata molto seria ed è durata ben cinque anni. Avevano un progetto di vita insieme, al punto da mettere al mondo un bambino. Lasciarsi è stato un duro colpo. Alessandro Basciano si era espresso in merito a questa ferita al magazine di Uomini e Donne, sottolineando come vi fossero stati alti e bassi tra loro. Alla fine è stata la sua ex compagna a staccare la spina. L’amore era ormai volato via e i due restavano insieme quasi unicamente per il bene del figlio. Basciano e la madre di suo figlio Niccoló hanno oggi un buon rapporto, così da evitare ulteriori ferite al piccolo.