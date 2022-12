Ballando con le stelle finalista Iva Zanicchi, la reazione della Lucarelli

Ieri sera a Ballando con le stelle semifinale del 2 dicembre con il salva condotto Iva Zanicchi finalista. La Lucarelli sbotta su Instagram

Dopo la puntata di ieri sera di Ballando con le stelle con Iva Zanicchi finalista si è raggiunto il picco delle le polemiche e manco a farlo apposta c’entra Selvaggia Lucarelli. Su Instagram la giurata ha fatto un esplicito riferimento ad una penalizzazione nei confronti del suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Andiamo con ordine per poter comprendere al meglio il livore della giornalista. Ieri sera nella semifinale dello show condotto da Milly Carlucci sono finiti al ballottaggio Alessandro Hegger con Tove Villfor insieme ad altre due coppie molto amate: Iva Zanicchi con Samuel Peron e Rosanna Banfi con Simone Casula. Ad avere la peggio sono state la figlia di Lino Banfi e la cantante amante delle barzellette.



A sorpresa però Sara di Vaira salva la Zanicchi e Simone di Pasquale la Banfi utilizzando il salva condotto. Nulla di trascendentale fino a quando ieri sera dopo la puntata di Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli ha palesato la sua reazione a Iva Zanicchi finalista dello show condotto da Milly Carlucci. Come sempre su Instagram, l’ex moglie di Laerte Pappalardo ha postato una storia eloquente: prima il commento piccato sulla scelta di Sara di Vaira di salvare L’Aquila di Ligonchio con queste parole “in pratica dall’inizio di Ballando è uscito solo Biagiarelli” poi ha aggiunto una foto di La sai l’ultima, ironizzando sulla possibilità del fidanzato di superare il ripescaggio, infine rendendo pubblico un messaggio in direct che ironizzava sul tesoretto “ora lo danno anche a Foxy John” ovvero la voce fuori campo del programma di Rai 1.



Una stoccata Instagram decisamente forte quella di Selvaggia Lucarelli dopo la semifinale di Ballando con le stelle di ieri sera 2 dicembre. Una storia social che pur essendo ironica manifesta l’idea di Selvaggia Lucarelli che il suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli sia stato penalizzato per qualche motivo tra cui un’antipatia per lei. Non è la prima volta di certo che la giurata di Ballando con le stelle da sei edizioni fa polemiche e nemmeno è una novità che quest’anno sia particolarmente in vena complice probabilmente che non c’è alcun conflitto d’interesse con concorrente nello stesso programma il suo compagno.



Già aveva fatto presente che Lorenzo Biagiarelli in pista ballava bene ed eseguiva il maggior numero di passi che erano alla sua portata. Osservazione che ha aperto la faida, probabilmente in corso da anni, tra Carolyn Smith e la stessa Selvaggia Lucarelli. Nella puntata di Ballando con le Stelle in cui è stato eliminato Lorenzo Biagiarelli mentre la sua fidanzata insisteva che il ballo è un’unione di passi da eseguire correttamente, la presidentessa di giuria ha replicato in sostanza che questo concetto limita la coreografia, riducendola ad un corso di aerobica. Per Carolyn Smith la danza è anche alchimia e intesa di coppia. Considerazione che alla Lucarelli non va mai tanto a genio ogni volta che l’ex ballerina della giuria la pronuncia, come è accaduto ieri sera a Ballando con le stelle nella semifinale del 2 dicembre quando la giornalista ha detto alla Smith che deve avere il coraggio di attaccarla subito piuttosto che attendere il concorrente successivo per mandarle frecciatine.