Francesca Cipriani abito da sposa marca prezzo FOTO

Francesca Cipriani si è sposata con il suo Alessandro Rossi dopo la proposta di matrimonio è arrivato il grande giorno con un abito da sposa doppio da sogno in una location esclusiva

Francesca Cipriani con un abito da sposa da sogno ha coronato il suo amore sposando Alessandro Rossi con un matrimonio da favola. Il 3 dicembre 2022 fasciata in un elegante vestito bianco l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha sposato il suo fidanzato di origini romagnole che non fa parte del mondo dello spettacolo nonostante ciò come sua moglie Francesca anche lui conosce molti vip perché di lavoro fa l’imprenditore edile e ha costruito e arredato molte case di personaggi famosi del piccolo schermo. Il matrimonio di Francesca Cipriani è stato venduto in esclusiva, come confermato da diversi invitati presenti alla cerimonia che nel rispetto dell’accordo di non condivisione social non hanno spoilerato molti dettagli sul grande evento. Non è mancato però chi ha postato su Instagram il vestito nuziale di Francesca Cipriani sia quello indossato in chiesa che quello presumibilmente protagonista della fase della torta, di fuochi d’artificio e del party. Lo spoiler social su come era vestita Francesca Cipriani alle sue nozze con Alessandro Rossi non è passato inosservato ai fan e il primo vestito, quello della chiesa, è stato postato su Twitter.

Probabilmente per il cambio abito da sposa della ex concorrente del Grande Fratello Vip non c’era nessun accordo di esclusiva. In questo caso molti invitati famosi hanno postato fotografie con i neo marito e moglie. Entriamo nel dettaglio la marca e il prezzo dell’abito da sposa di Francesca Cipriani indossato in chiesa non sono noti ma dallo stile sontuoso e con materiali molto preziosi potrebbe essere una collezione luxury di un bridal brand come Pronovias o Atelier Emè ma sono solo supposizioni. Il primo vestito nuziale indossato dalla bionda ex concorrente del GF Vip è molto elegante e prezioso. Il corpetto è ricamato con delle rifiniture di fattura pregiata, mentre le maniche in tulle sono impreziosite da ricami che ricordano elementi floreali. Il gonnellone segna lo stretto punto vita della moglie di Alessandro Rossi per aprirsi in una svasatura appena accennata. La coda dell’abito è di pochi metri e si chiude con un fiocco che accompagna l’ampia coda anche il velo ricamato risulta lungo e molto semplice nella sua eleganza applicato al centro della testa con i biondi capelli sciolti e mossi. Una scelta pop che valorizza un abito così importante. Il prezzo dell’abito da sposa di Francesca Cipriani, quello della chiesa, potrebbe variare dagli 8000 fino ai 15000 mila euro.

Come detto numerosi invitati vip hanno partecipato al matrimonio della gieffina tra cui Giucas Casella, testimone all’ultimo minuto al posto di Alfonso Signorini, Sophie Codegoni con Alessandro Basciano, Aldo Montano e moglie, le sorelle Selassie, Miss Keta, Alex Belli con Delia Duran e Alessandro Rosica. Questi ultimi hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram Francesca Cipriani con il suo secondo vestito nuziale, in particolare Alessandro Rosica ha pubblicato una storia Instagram con gli sposi sorridenti e una dedica speciale con scritto “l’amore” a sottolineare la felicità dei neo marito e moglie. L’abito da sposa di Francesca Cipriani, il secondo, è più moderno e ricorda come stile il vestito indossato in precedenza ma questa volta il corpetto è molto più scollato e il gonnellone in tulle presenta delle sensuali trasparenze. L’intera creazione è impreziosita da piume, corallini e paillettes. Il prezzo del secondo abito da sposa di Francesca Cipriani potrebbe aggirarsi intorno allo stesso costo del precedente ed essere della stessa marca.

Francesca Cipriani matrimonio location

La chiesa del matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi è stata la Basilica di San Bartolomeo all’Isola a Roma, mentre la location della cerimonia nuziale è stato il Castello di Tor Crescenza. Secondo quanto detto dalla Cipriani, sono stati invitati più di 200 ospiti. Ad organizzare l’evento la Franco Lobefalo Management specializzato in organizzazione di eventi. La chiesa è stata abbellita con un’elegante selezione di fiori esclusivamente bianchi a foglie verdi che hanno costellato l’ingresso della navata della Basilica. Lo stesso mood ha accompagnato gli allestimenti sfarzosi del Castello di Tor Crescenza, location scelta da Francesca Cipriani per il suo matrimonio. Non solo fiori bianchi e pesca hanno abbellito la sala del ricevimento, ma anche luci irridescenti sia a cascata che sulle colonne del castello hanno illuminato il tema natalizio del wedding party. Il menu del matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi era tipico abruzzese: due antipasti, due primi (pasta ai porcini e risotto allo champagne) e un secondo hanno allietato gli ospiti. Dopo la torta, fuochi d’artificio e balli hanno divertito gli invitati.