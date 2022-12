Ida Platano chi è: età e ex marito

Ida Platano chi è l’ex protagonista del trono over di Uomini e Donne: l’ex marito e il suo percorso nel programma

Per tantissimo tempo, uno dei volti principali del trono over di Uomini e Donne. Ida Platano 40 anni, la donna ha compiuto un lungo percorso nel programma di Maria De Filippi, ritrovando l’amore con Alessandro Vicinanza. La dama è nata il 30 marzo del 1982 ed è originaria della Sicilia. Da giovane, però, Ida si è spostata al nord, a Brescia, lasciando la famiglia e seguendo il suo grande amore, un uomo che ha sposato da giovanissima e con cui è stata insieme per una decina di anni. In Lombardia la Platano ha anche trovato il suo futuro, cimentandosi nel lavoro di hair-stylist, che aveva già iniziato a fare in Sicilia, e riuscendo ad aprire un negozio tutto suo, la Maison Glamor.

La sua vita privata è evoluta, poi, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Dopo la fine del matrimonio Ida Platano ha avuto il suo primo figlio, Samuele, avuto con un uomo che però non è stato presente nella sua vita e ha quindi cresciuto da sola suo figlio, a suo dire. Al lavoro da parrucchiera la dama di Uomini e Donne ha affiancato presto anche quello da influencer, ottenendo un grande seguito sui social soprattutto in seguito alle sue apparizioni al dating show della De Filippi e Temptation Island.

Ida Platano a Uomini e Donne: il percorso

Il successo pubblico, per così dire, di Ida Platano è legato a doppio filo alla figura di Riccardo Guarnieri, il suo grande amore per anni. I due si sono conosciuti grazie a Uomini e Donne, ma pur uscendo insieme dal programma la loro relazione non evolve, soprattutto perché vivono in due luoghi diversi e molto lontani, lui a Taranto e lei a Brescia. Per ovviare ai loro problemi di coppia, Ida e Riccardo decidono di partecipare a Temptation Island nel 2018. Nonostante alcuni avvicinamenti coi single da parte di entrambi, Ida e Riccardo escono insieme dal programma, ma presto le incomprensioni prendono il sopravvento e finiscono per allontanarli.

Una sorta di nuovo inizio per la coppia arriva dopo il loro ritorno a Uomini e Donne, quando Riccardo porge un anello di fidanzamento a Ida e i due escono nuovamente insieme dal programma, riavvicinandosi dopo che entrambi avevano avuto altre frequentazioni, soprattutto quelle con Armando Incarnato e Roberta Di Padua. La coppia torna insieme e progetta anche di sposarsi, ma verso la fine del lockdown del 2020 arriva la definitiva rottura, con Riccardo che torna a Uomini e Donne e Ida che le restituisce l’anello.

Dopo la fine della lunga e travagliata storia con Riccardo, anche Ida torna in studio, essendo grande protagonista nella stagione 2021-2022, con diversi avvicinamenti con cavalieri come Marcello Messina o Diego, che però non decollano. In questo periodo Ida conosce anche Alessandro Vicinanza, cavaliere che tornerà con forza nella sua vita, ma in un primo momento la loro storia non decolla. Poi, verso aprile 2022 fa il suo ritorno in studio Riccardo Guarnieri e ricomincia quel famoso tira e molla che i due hanno messo spesso in scena, non riavvicinandosi più però come prima.

In questa stagione di Uomini e Donne, quindi, la 2022-2023, Ida ha ritrovato Alessandro Vicinanza, con cui si è frequentata per un po’ e, allontanando l’ennesimo ritorno di fiamma con Riccardo, ha deciso di uscire insieme al cavaliere ponendo fine al suo lunghissimo percorso a Uomini e Donne. Almeno per ora.

Ida Platano ex marito padre di suo figlio

Oggi, dunque, Ida Platano sembra finalmente essere riuscita a ritrovare l’amore con Alessandro Vicinanza. Un amore a lungo inseguito e ricercato, con la speranza che questa volta possa reggere, a differenza di com’è andata con Riccardo. Tornando, invece, indietro nel tempo, come abbiamo detto Ida ha avuto un grandissimo primo amore, un uomo per cui ha compiuto il grande passo di lasciare la Sicilia e trasferirsi al nord, gettandosi nell’ignoto, ma trovando a Brescia la sua vita. Ida Platano si è sposata ad appena 18 anni, ma sull’ex marito non si conosce quasi nessun dettaglio. Sappiamo che il loro matrimonio è durato una decina di anni, ma per il resto l’ex dama ha mantenuto molto alto il riserbo.

Qualche anno dopo la fine di questo matrimonio, Ida è rimasta incinta di Samuele, suo figlio che è diventato la luce della sua vita. La donna ha cresciuta da sola suo figlio, non potendo contare sul padre, ma ha raccontato di non essersi mai minimamente pentita della sua scelta. Prendendo parte a Uomini e Donne Ida ha deciso, quindi, di ritrovare l’amore e dopo tantissime vicissitudini pare esserci finalmente riuscita.