Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi la storia d’amore

Ripercorriamo la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, dalla conoscenza al GF Vip al possibile matrimonio con gravidanza

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono inseparabili e più felici che mai con la loro storia d’amore. Molti non ci avrebbero puntato molto, almeno nelle prime fasi, considerando tutto ciò che è accaduto all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini. Galeotto il Gf Vip per i due, che si sono conosciuti in quelle stanze variopinte, circondati dalle telecamere, nell’edizione 2020-2021. Il feeling è stato quasi immediato ma l’ex velino ha dovuto lottare per dimostrare come il suo interesse fosse reale, e non frutto di una strategia. Pierpaolo Pretelli si era infatti appena lasciato alle spalle la strana attrazione con Elisabetta Gregoraci, durata per molto tempo all’interno della Casa. Giorno dopo giorno, però, il sentimento per Giulia Salemi è cresciuto, divenendo sempre più forte. L’influencer non ha potuto negarlo e, rischiando, ha deciso di lasciarsi andare e viverlo fino in fondo. Oggi possiamo dire come le cose le siano andate decisamente bene per gli amati Prelemi di Twitter. Dopo tre mesi di convivenza forzata, i fan della coppia Salemi Pretelli hanno potuto vederli più innamorati che mai. Basti pensare a come lei definì nel confessionale il suo Pierpaolo come la cosa più bella e sorprendente di tutta la sua esperienza. Anche lui si era sbilanciato, e non poco, dicendo d’aver finalmente trovato la persona giusta. In passato il concorrente di Tale e Quale Show aveva già vissuto un grande amore con la madre di suo figlio Ariadna Romero ma nulla rispetto a Giulia Salemi, che è proprio ciò che gli mancava. I due si sono trovati e, vicendevolmente, si sono donati il sorriso.

Una volta fuori, Pierpaolo Pretelli ha subito messo le cose in chiaro. Aveva, e ha ancora oggi, intenzioni serie. Giulia Salemi l’ha presentata a Leonardo, il figlio che ha avuto da Ariadna Romero. Una famiglia allargata e felice, che potrebbe anche ampliarsi tra non molto, chi sa con una gravidanza per la bastarda col tablet del Gf Vip 7. A dicembre 2021 hanno festeggiato un anno d’amore, volando a Parigi. Foto, regali e frasi d’amore a incorniciare il momento magico per i Prelemi. Toccanti le parole dell’influencer di origini iraniane, che in un post sottolineava come si fossero trovati in un momento in cui nessuno dei due cercava l’amore. Era però, al tempo stesso, ciò di cui davvero avevano bisogno: “Sei la persona giusta e per la prima volta so di non essere sola”. Un altro anno è trascorso da allora, ma nulla è cambiato per i Prelemi. La loro storia d’amore è anzi cresciuto, spingendoli a guardare al futuro. In un’intervista rilasciata nei primi mesi del 2022, Giulia Salemi si era sbilanciata, dicendo come si sposeranno quando lui le farà la proposta. Lei, dal canto suo, è pronta ad accettare e diventare sua moglie e di avere dei figli. Ad agosto vi era anche stata una scena che lasciava ben sperare, peccato che fosse uno scherzo organizzato da Pierpaolo Pretelli, che probabilmente sta organizzando qualcosa in grande per chiedere la sua mano.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi dove vivono

Non ci sarà ancora il matrimonio nel loro destino immediato, ma da tempo, ormai, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno dato il via a una convivenza. Ma dove vivono i Prelemi, come il pubblico li ha ribattezzati. Nella prima fase lui aveva spiegato di non voler bruciare le tappe. Hanno quindi vissuto separati, come due normali fidanzati alle prime battute, o quasi. Ognuno con i propri spazi, pur trascorrendo molto tempo insieme. In seguito Giulia e Pierpaolo hanno poi fatto il grande passo, trasferendosi sotto lo stesso tetto in una grande città. La loro dimora è stata svelta in ogni dettaglio in televisione, dal momento che hanno preso parte al programma MTV Cribs Italia. Porte aperte, quindi, per consentire alle telecamere di muoversi in lungo e in largo all’interno del loro appartamento di Milano dove vivono attualmente. Colori neutri alle pareti e, immancabile, un vasto guardaroba per Giulia Salemi, dove trovano spazio numerosi abiti, calzature e accessori. Un luogo del genere da condividere con il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli non è piovuto dal cielo, anzi. Tutto ciò ha richiesto un gran lavoro. La “bastarda” col tablet del Gf Vip 7 ha infatti spiegato d’aver cercato il giusto appartamento per mesi, per poi dare il via a svariate settimane di restyling, così da renderla davvero casa loro.