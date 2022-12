Che lavoro fa Edoardo Tavassi: non solo il doppiatore

Che lavoro fa Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina è un personaggio dello spettacolo part-time. Ecco cosa fa nella vita.

Edoardo Tavassi, 37 anni, è un concorrente del Grande Fratello VIP ed è oggi un personaggio pubblico. Il mondo dello spettacolo non è però sempre stato il suo ambito lavorativo. Il fratello di Guendalina Tavassi, la cui vita è cambiata proprio grazie al reality Mediaset, si è fatto conoscere dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Gli spettatori lo hanno apprezzato fin da subito, soprattutto grazie alla sua sincerità e simpatia. Corteggiato dalla naufraga Mercedesz Henger, si è poi dovuto ritirare a un passo dalla finale a causa di un infortunio. Dopo quest’avventura, è tornato al proprio lavoro. Nella vita di tutti i giorni è impegnato come videomaker. Ha una piccola società, come spiega sul suo profilo Instagram. Lavora insieme con Lucia Martella, che rappresenta, ad oggi, la sua ex più importante. Una lunga storia d’amore, in seguito finita. I rapporti tra loro restano però ottimi. Lei si occupa di creare contenuti in ambito medico, anche se il settore più richiesto è quello della chirurgia plastica ed estetica. Svariate le collaborazioni con delle cliniche, con Edoardo Tavassi che si occupa di riprendere interventi e la spiegazione del chirurgo. Il mondo dello spettacolo lo stuzzica, anche se preferisce restare con i piedi per terra. Non sembra affatto intenzionato a gettare tutto al vento per inseguire guadagni facili. Sa bene come tutto questo possa svanire da un momento all’altro. Ad oggi, però, si gode la sua seconda esperienza nella sfera dei reality, essendo un concorrente del Grande Fratello VIP. Staremo a vedere dove lo condurrà questo percorso una volta fuori d Cinecittà.

Edoardo Tavassi titolo di studio

Come detto, Edoardo Tavassi è un uomo con i piedi per terra. Ciò vuol dire che si è creato una carriera normale, che potesse sostenerlo. Aver visto la sorella Guendalina trovare spazio nel mondo dello spettacolo lo ha di certo incuriosito, ma non era nei suoi piani da giovane. Ha infatti scelto di specializzarsi come videomaker, arrivando ad aprire una propria società, seppur piccola, come ha lui stesso spiegato. Non abbiamo invece informazioni in merito al suo percorso di studi. Non sappiamo se sia diplomato, anche se viene da pensare di sì, o laureato. Ha però svelato come il videomaking non sia la sua unica passione. Ha infatti studiato doppiaggio, riuscendo a ottenere anche piccoli ruoli in alcuni film, tra i quali Il papà di Giovanna. Un lavoro non di poco conto, considerando come per tre battute, nella pellicola citata, gli abbiano versato sul conto ben 1500 euro, come ha svelato. Svariate le opzioni per il suo futuro, quindi, e non è da escludere che l’attuale popolarità possa condurlo a tornare in cabina di registrazione, magari per un ruolo più quotato, come doppiatore.