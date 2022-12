Gf Vip basta triangolo Ginevra Lamborghini vuota il sacco su Antonino

GF Vip arriva la verità sul triangolo Ginevra Antonino Oriana: la rivelazione della Lamborghini cambia tutto

Il grande tema con cui è iniziata la puntata di lunedì 5 dicembre del GF Vip è quello del triangolo Antonino, Oriana e Ginevra. Negli ultimi giorni Spinalbanese si è riavvicinata molto alla venezuelana, mentre nella scorsa settimana aveva avuto un confronto con Ginevra, che aveva risollevato le speranze dei sostenitori dei Gintonic. Speranze però destinate a essere malamente tradite, perché è arrivata una rivelazione della Lamborghini che mette, di fatto, la parola fine a questo triangolo.

Intervistata durante il programma Non succederà più su Radio Radio, la sorella di Elettra ha rivelato di non pensare ad Antonino come un possibile fidanzato a lungo raggio. Nonostante abbia legato moltissimo con Spinalbanese, Ginevra ha ammesso che non comincerebbe una storia con Antonino. L’ex gieffina crede che tra loro può nascere una bella amicizia, che di fatto esiste già visto il gran bene che hanno detto di volersi, ma nulla di più. Inoltre, la Lamborghini ha rivelato di star frequentando la persona con cui si vedeva prima di cominciare il GF Vip, mettendo una pietra tombale su una possibile relazione con Antonino, con cui comunque ha specificato Ginevra non ci sarebbe mai potuto essere niente perché non potrebbe fidarsi di lui nemmeno per un sabato sera. Insomma, molto chiara Ginevra, che chiude le porte ad Antonino e di fatto spalanca la strada alla sua storia con Oriana.

GF Vip: Antonino tra Oriana e Ginevra

Antonino, quindi, è sembrato essere in sospeso nell’ultima settimana tra Oriana e Ginevra, ma gli ultimi sviluppi spezzano questo triangolo. Oltre al dietrofront della Lamborghini, tornata sui suoi passi sia rispetto a ciò che prova per Antonino che nella relazione con un uomo del suo passato, ci sono stati anche importanti passi in avanti tra Oriana e Antonino. Tra i due, dopo le scintille iniziali, era calato il gelo a causa di alcuni tentennamenti di Antonino, che si era allontanato dalla venezuelana. Dopo un periodo di distanza, negli ultimi giorni però c’è stato un chiarimento tra i due, che hanno anche passato del tempo sotto le lenzuola. Durante la puntata del 5 dicembre, Oriana ha raccontato di aver capito il comportamento di Antonino e di fatto di averlo perdonato.

Un sostanziale riavvicinamento, quindi, tra i due, anche se rimangono molte questioni irrisolte, legate soprattutto ai dubbi e alle incertezze dell’ex di Belen. In questo momento Antonino e Oriana sembrano più vicini e non c’è nemmeno più l’ombra di Ginevra tra loro, vedremo come la questione si evolverà tra i due vipponi.