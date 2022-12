Antonella Uomini e Donne 2022 chi è: era sul Trono con Susan

Antonella Perini 46 anni è la nuova dama del Trono Over di Uomini e Donne 2022. È stata tronista con Susan Elmi

I fan avranno di certo notato Antonella Perini 46 anni ricordando che è un’ex storica Tronista di Uomini e Donne. Continuano dunque gli avvicendamenti nel Trono Over del dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo l’addio della storica dama Ida Platano, uscita insieme al cavaliere Alessandro Vicinanza, e il ritorno di un altro volto noto come quello di Biagio Di Maro, nel parterre di Canale 5 torna un altro volto familiare: quello della bionda Antonella. Un ritorno in una veste nuova, perché la donna è stata protagonista di Uomini e Donne, ma del Trono classico, parecchi anni fa. La Perini stavolta è entrata nel Trono Over, anche perché sono passati ben 15 anni dalla sua prima volta nel programma di Maria De Filippi.

Antonella è originaria di Udine ed è nata il 2 dicembre del 1976. Sul profilo Instagram vanta un buon seguito di oltre 30.000 followers, nonostante il suo profilo sia privato. Come si evince dalla bio pubblicata sul noto social media, Antonella è arriva nel mondo digitale, lavora come content creator e si occupa di management sempre in ambito digitale. A ciò unisce una grande passione per la musica e per argomenti riguardanti la salute e il benessere. Molti dei contenuti digitali della nuova dama di Uomini e Donne sono legati proprio a quest’ultimo tema. In giovinezza Antonella è stata una modella, lavoro che faceva ai tempi della sua prima apparizione televisiva. Dopo la nuova dama ha gestito insieme al fratello una discoteca e poi è sbarcata nell’ambito digitale, sua occupazione del momento.

Al suo ritorno a Uomini e Donne dopo tantissimi anni, Antonella ha cominciato la conoscenza con due dei cavalieri più discussi del parterre: Alessandro S. e Armando. Col primo le cose non sono andate per il meglio, mentre col secondo la musica sembrava molto diversa, con i due che hanno mostrato un buon feeling sembravano essere interessati a portare avanti la conoscenza che poi si è interrotta bruscamente.

Antonella Uomini e Donne quando era tronista

Antonella Perini è, dunque, a 46 anni è tornata a Uomini e Donne per trovare l’amore della sua vita, una scelta già fatta in passato, per la precisione nell’edizione 2006/2007, quando la donna è stata Tronista insieme a Susan Elmi. Al tempo, il suo percorso finì in maniera abbastanza controversa, perché la friulana scelse il corteggiatore Marco Meloni, ricevendo però il rifiuto dell’uomo che sbarcò sul Trono con una scelta lampo Ludovica Chieffi. Prima di quell’esperienza, Antonella veniva da una storia di sei anni giunta al termine e sicuramente quel rifiuto è stato difficile da digerire. All’epoca il corteggiatore la rifiutò perché a suo dire conducevano una vita molto diversa. La nuova dama però non ha smesso di credere all’amore e ora è pronta a rimettersi in gioco. Inoltre quando la dama era Tronista di Uomini e Donne emerse un suo serio problema di salute che l’ha tenuta lontano dal piccolo schermo.

Nell’edizione 2006/2007, Antonella Perini ha condiviso la sua avventura sul trono con Susan Elmi, ex corteggiatrice di Cristiano Angelucci che è uscita dal programma con Matteo Guerra. Molti fan erroneamente credono che la compagna di trono sia stata Paola Frizziero, che invece è stata tronista l’anno successivo rispetto ad Antonella, ma nell’edizione ancora prima, quella 2005/2006, era nello studio di Uomini e Donne come corteggiatrice di Salvatore Angelucci. Insomma, le due si sono sfiorate nel programma di Maria De Filippi, ma mai incrociate.