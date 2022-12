Gf Vip Alfonso Signorini spoilera nome figlia di Sophie e Basciano

GF Vip Alfonso Signorini non si trattiene e spoilera per sbaglio il nome della figlia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Gaffe incredibile di Alfonso Signorini, che durante la puntata di lunedì 6 dicembre si è resto protagonista di una rivelazione che non doveva fare. Nel corso della serata, infatti, il conduttore parlando con Sofia Bruganelli di Sophie Codegoni ha rivelato che l’ex gieffina e Alessandro Basciano hanno deciso di chiamare la figlia Celine. Le parole del conduttore erano all’inizio passate in secondo piano, poi Giulia Salemi, nella sua consueta rassegna di tweet, ha fatto notare al Alfonso come abbia spoilerato il nome della bambina. Sophie e Alessandro, infatti, avevano solo rivelato di aspettare una bambina quando sono stati ospiti a Verissimo, ma ancora non avevano rivelato il nome scelto. Ci ha pensato Alfonso Signorini, che durante le lunghe puntate del GF Vip spesso si confonde con i nomi e stavolta ha combinato un pasticcio.

Spietati gli utenti sul web, che hanno subito sottolineato l’errore di Signorini. Incredulo il conduttore quando gli è stato fatto notare, anche perché Alfonso non sapeva che il nome della bambina non fosse ancora di dominio pubblico. Sul loro post Instagram, la coppia si era riferita alla piccola chiamandola semplicemente puntino: non si sa se avessero in mente qualche annuncio particolare per il nome, ma con la gaffe di Signorini l’effetto sorpresa è andato decisamente bruciato.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: l’annuncio della gravidanza

Circa una settimana fa, con un dolcissimo video condiviso sui loro profili social, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avevano annunciato l’arrivo della bambina. Il loro amore è scoppiato proprio al GF Vip e infatti Sophie ha sottolineato la data in cui ha conosciuto Alessandro, il 17 dicembre 2021, la prima volta che gli sguardi dei due amanti si sono incrociati e l’inizio di una bellissima storia d’amore. I due, poi, hanno evidenziato come sono dovuti passare attraverso tantissime difficoltà, ma il loro amore è riuscito a vincere su tutto e ora sta per essere coronato con la gioia più grande che esista. Dopo l’annuncio della gravidanza, nel weekend i due ex gieffini sono stati ospiti di Verissimo, dove hanno rivelato che la nascitura sarebbe stata una bambina.

I fan erano in trepidante attesa per scoprire il nome della bambina e ora ci ha pensato Signorini a rivelarlo. Celine dovrebbe venire al mondo più o meno tra sei mesi, quindi verso la fine di maggio e l’inizio di giugno. A questo punto la curiosità è alta per vedere come i due futuri genitori commenteranno su Instagram la gaffe di Alfonso Signorini.