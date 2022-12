Chiara Celotto chi è Sharon di Purché Finisca Bene Diversi come due gocce d’acqua

Chi è Chiara Celotto, attrice che interpreta Sharon in Diversi come due gocce d’acqua, commedia romantica Rai.

Chiara Celotto, 25 anni lo scorso 11 maggio, è una talentuosa attrice, nata a Napoli nel 1997. Ha sentito la passione per la recitazione fin da giovanissima, iscrivendosi all’Accademia Bellini Teatro Factory, dove si è diplomata nel 2019. Questa non è però la sua unica grande passione. Nel 2015 ha infatti ottenuto il diploma in danza classica e contemporanea, hip hop e flamenco. Una “skill” importante, che potrebbe portare in scena prima o poi. Di recente l’attrice di Purché Finisca Bene si è messa in mostra tanto in televisione quanto al cinema. Nel 2020 ha infatti preso parte alle riprese del film Il Boemi, di Petr Vaclav. Il suo anno d’oro è stato però di certo il 2021, fino a oggi. Chiara Celotto ha infatti recitato in Storia di chi resta, Vincenzo Malinconico e L’ultimo spettacolo. Si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo italiano, tutto grazie al suo talento. L’ha anche notata Sidney Sibilia, che l’ha voluta per il suo ultimo progetto cinematografico, Mixed by Erry, che l’ha portata a prendere parte a una stori ambientata proprio nella sua Napoli. Della vita privata di Chiara Celotto non sappiamo poi molto. Qualche informazione l’abbiamo, però, relativa ad esempio al suo nome. Avrebbe dovuto chiamarsi Giorgia, nome che apprezza più del suo. I nonni dell’attrice sostenevano, però, fosse “da maschi”. Molto attiva sui social, Chiara Celotto è seguita da circa 3mila follower su Instagram. Il suo profilo però non svela se sia fidanzata o meno, per i più curiosi.

Diversi come due gocce d’acqua trama

Su Rai 1 è tornata la serie di commedia romantiche che va sotto il titolo di Purché finisca bene. A inaugurare la stagione 2022 è la pellicola Diversi come due gocce d’acqua, che vede Chiara Celotto al fianco di Alessio Lapice. I ruoli che interpreatno sono quelli di Gaetano e Sharon. Si tratta di due ragazzi molto diversi tra loro, almeno in apparenza. Un incontro avvenuto un po’ per caso, però, li porterà sulla stessa strada, fino a mostrarli più affini di quanto pensassero. Guardiamo però nel dettaglio questa storia dai risvolti romantici. Lui è abituato al lusso sfrenato e conduce una vita nel totale agio, garantita da suo padre, che è un top manager di una rinomata azienda. L’uomo vuole che il figlio segua le sue orme, trasferendosi a Francoforte per lavorare al suo fianco. Gaetano in Diversi come due gocce d’acqua la pensa però in tutt’altro modo. Non vorrebbe affatto lasciare la sua Napoli e con il padre vi è poca comunicazione, quasi nulla. In città ha poi le amate zie e qui è libero di seguire il suo sogno, quello di diventare il produttore di un macchinario in grado di ripulire il mare dalla plastica inquinante. Non è un caso che il padre del protagonista di Purché Finisca Bene Diversi come due Gocce D’Acqua produca proprio questo materiale, evidenziando il loro rapporto conflittuale. Aiutato da Alfonso, amministratore dei beni di famiglia, riesce a far credere al padre d’aver avuto un incidente, restando così in Italia e guadagnando tempo per i suoi progetti. Lo scontro però avviene realmente. Lui è a bordo di una spider, della compianta madre, e investe la giovane Sharon appunto Chiara Celotto. Lei appartiene a tutt’altro mondo. Vive a Pozzuoli e fa tre lavori per campare, hostess, cameriera e pescivendola. Mantiene così la famiglia e gestisce le spese del fratello che vive a Roma. Gaetano ovvero Alessio Lapice è pronto ad aiutarla, considerando come lei non potrà lavorare per un po’. Prende il suo posto al mercato e al ristorante di Fefè. Lentamente inizieranno a frequentarsi, percependo le prime scintille dell’amore.