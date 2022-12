A che ora va in onda stasera Ballando con le Stelle. Quando torna il programma di Milly Carlucci: la data della finale.

A che ora va in onda Ballando con le Stelle e quando torna su Rai 1 il programma di Milly Carlucci che abbiamo visto andare in onda in un orario insolito. I fan se lo stanno chiedendo con insistenza, dal momento che i Mondiali 2022 in Qatar hanno letteralmente sconvolto parte della programmazione, tanto di quella della Rete nazionale quanto quella di Mediaset. Basti pensare al fatto che il Grande Fratello Vip ha rinunciato alla seconda diretta settimanale del giovedì, per poi aggiungere quella del sabato, di fatto colmando il vuoto lasciato dai concorrenti di Milly Carlucci. Questa frase dovrebbe farvi capire che le notizie non sono positive, purtroppo. Stasera, sabato 10 dicembre, Ballando con le Stelle non va in onda. Inutile cercare a che ora ci sarà la diretta, magari dopo Inghilterra-Francia, perché il programma di ballo di Rai 1 è stato semplicemente sospeso. Non generiamo però panico inutile. L’attesa durerà soltanto una settimana, il che ovviamente equivale a un’eternità, per chi attende le ultime due puntate per scoprire cosa accadrà nell’agguerrita edizione di quest’anno, che ha portato con sé molte polemiche, da Montesano al presunto conflitto d’interesse di Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le stelle quando torna

Ad annunciare quando andrà in onda la semifinale di Ballando con le Stelle è stata proprio Milly Carlucci. Già al termine della puntata di sabato scorso aveva dato appuntamento a sabato 17 dicembre 2022. Ecco quando gli appassionati potranno serenamente ritrovare lo spettacolo, approfittando del fatto che il Mondiale in Qatar sta volgendo al termine. I fan però non si fidano e qiundi viene da chiedersi se vi siano delle modifiche relative alla messa in onda. Qual è l’orario di Balando con le Stelle per sabato 17 dicembre. Siamo felici di tranquillizzarvi, sottolineando come dalla prossima puntata si tornerà a una programmazione regolare. Lo show avrà quindi inizio a partire dalle ore 20.35, il che vuol dire che non sarà necessario restare svegli fino all’una di notte e oltre per scoprire le votazioni finali e gli ultimi eliminati prima della grande finale.

Parlando dell’ultimo atto dello show, facciamo anche chiarezza sulla puntata decisiva. Quando va in onda la finale di Ballando con le Stelle, quindi. Appuntamento fissato per la settimana seguente, anche se non di sabato. Come già accaduto, infatti, Milly Carlucci presenterà la sua gara di ballo venerdì sera, precisamente il 23 dicembre 2022, a un passo dal Natale. Un bel regalo per tutti gli appassionati. Siamo giunti alle fasi decisive, e non mancheranno delle sorprese. In semifinale, infatti, ci saranno i ripescaggi e tutto potrà davvero acacdere. Chi vincerà quest’edizione un po’ pazza di Ballando con le Stelle. Sarà una delle coppie favorite fin dall’inizio o sarà dato spazio a dei nomi a sorpresa, destinati magari a far discutere per molto tempo.