Edoardo Donnamaria madre chi è Chicca e che lavoro fa

Chi è la madre di Edoardo Donnamaria, Chicca Bianco, che lavoro fa e perché è preoccupata per il figlio al Grande Fratello VIP.

La madre di Edoardo Donnamaria si chiama Chicca Bianco Crista Donnamaria e il suo volto è già noto ai telespettatori. Ha infatti già avuto modo di far parlare di sé, discutendo del percorso del figlio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, grazie ad alcune ospitate sul piccolo schermo. Non pare aver mai avuto aspirazioni televisive, ma l’ingresso di Edoardo nel reality condotto da Alfonso Signorini ha cambiato qualcosa. La madre di Donnamaria ha così accettato di svelare alcuni retroscena sul loro rapporto dinanzi alle telecamere. Sappiamo di Chicca Bianco Crista Donnamaria che è originaria di Roma e che ha studiato presso l’Università La Sapienza della Capitale. Concluso il percorso universitario, ha trovato lavoro all’interno di un asilo di cui risulta titolare. Scandagliando sul web, abbiamo scoperto il nome della struttura, Il Paese dei Balocchi, che propone anche classi d’asilo nido e scuola materna, così come corsi di yoga, inglese e cucina.

Quest’ultima pare interessare molto la mamma di Edoardo Donnamaria, considerando come condivida costantemente ricette di canali social rinomati, magari tentando di riprodurle nel calore della propria cucina. Chicca ha sposato Vincenzo Donnamaria, laureato in Giurisprudenza e oggi avvocato di grande spessore. La coppia, ancora sposata, ha avuto tre figli, tutti maschi. Uno di loro è appunto Edoardo, venuto al mondo nel 1994. Della madre di Donnamaria sappiamo che ama viaggiare e, nel tempo libero, trascorrere ore in compagnia della sua famiglia. Il percorso al Gf Vip di suo figlio non l’ha lasciata del tutto indifferente, anzi. Ha avuto modo di esprimere una certa preoccupazione, rivelando dettagli sul loro legame.

Edoardo Donnamaria e il rapporto con la madre

I fan del GF VIP hanno di certo visto la puntata di Forum dello scorso novembre in cui la madre di Edoardo Donnamaria si è ritrovata a parlare con Barbara Palombelli. Aveva sottolineato come alcune cose non la facessero stare tranquilla, proprio in quello studio in cui il figlio lavora dal 2017 come assistente. Le sue ansie sono connesse ai trascorsi tra i due. Oggi Edoardo Donnamaria è un uomo ma al tempo della scuola, ha ricordato Chicca Bianco Crista Donnamaria, gliene ha fatte passare tante. Si è definita molto severa nei confronti dei suoi tre figli, a differenza di suo marito. Per lei educare vuol dire anche avere un controllo totale, al fine di evitare tutto ciò che si può (di dannoso).

Il fatto che lui fosse sorvegliato dalle telecamere Mediaset h24 non le faceva di certo temere il peggio. La sua preoccupazione, quindi, sarebbe connessa alla sua relazione con Antonella Fiordelisi. Non si hanno certezze in merito, ma si tratta dell’opinione che il pubblico si è fatto di questa particolare situazione. Qualcuno ha usato parole pesanti per descrivere il loro rapporto, considerandolo “tossico”. Potrebbe essere questo il parere della madre di Edoardo Donnamaria. Decisamente meno preoccupato sembra il padre/amico dell’ex schermitrice. Stefano Fiordelisi ha infatti lasciato un like a un commento su Twitter che sdrammatizzava la notte di intimità vissuta tra Edoardo e la sua Antonella. Nel post si smorzavano i toni di tanti che avevano giudicato in maniera aspra l’accaduto: “Meglio vedere due persone che amoreggiano che spettacoli beceri”.