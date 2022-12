Anticipazioni Gf Vip 12 dicembre Daniele botte e bullismo, caso Antonino

Anticipazioni da forti emozioni questa sera al Gf Vip del 12 dicembre: Daniele e il bullismo, Antonino esce per operarsi, entrano Miconi e Fogli

Dopo il primo appuntamento di sabato, il GF Vip torna lunedì 12 dicembre con una nuovissima puntata. Secondo le anticipazioni del GF Vip, un grande protagonista di questa sera sarà Daniele. L’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare a dichiarazioni che hanno letteralmente scosso il web, raccontando degli atti di bullismo che ha dovuto subire. Daniele ha raccontato, parlando con Nikita e Tavassi, di aver vissuto delle cose da bambino che lo hanno cambiato per sempre e si ìè commosso tantissimo ripercorrendo il suo passato. Daniele ha raccontato che quando usciva da piccolo veniva spesso picchiato, al punto da avere paura ad andare in giro e tornare a casa. Per affrontare queste difficoltà legate al bullismo, Daniele ha raccontato di aver dovuto cambiare completamente personalità, facendo fatica a ritrovarsi. Racconto molto toccante del vippone, che secondo gli spoiler di questa sera al Gf Vip potrebbe tornare sull’accaduto, per vivere sicuramente un momento molto intenso avendo già raccontato parte della sua storia e magari ricevere una sorpresa, i genitori in Casa.

Le anticipazioni di stasera 12 dicembre del GF Vip proseguono con Ginevra, tornata protagonista in questi giorni nel reality di Alfonso Signorini. Dopo la squalifica rimediata per la frase sul bullismo su Marco Bellavia, la sorella di Elettra Lamborghini era pronta a fare il suo ritorno momentaneo in Casa, ma proprio nella scorsa puntata è stata bloccata dal Covid. La vippona ha scoperto di essere positiva proprio mentre era sottoposta al regime di quarantena per poter entrare e nella scorsa puntata si è scontrata con Marco Bellavia, decisamente amareggiato per il suo rientro in casa. Ginevra si è collegata da remoto nel corso della puntata, ha raccontato di stare un po’ meglio e ha ammesso di esserci rimasta male per le parole di Bellavia, che si era detto allibito per il rientro della Lamborghini al Grande Fratello Vip. Stasera scopriremo se Ginevra è negativa e se farà il suo ingresso dalla porta rossa come sperano i Gintonic.

Ginevra entra proprio per alimentare le dinamiche intorno ad Antonino, il quale secondo le anticipazioni del GF Vip deve lasciare momentaneamente la Casa, non si sa se stasera o a patire dalla prossima settimana. L’ex di Belen Rodriguez negli ultimi giorni è stato un po’ male e ha raccontato di dover uscire per sottoporsi a un intervento di rimozione di una cisti al coccige. Un’operazione di routine, che però terrà fuori dai giochi per un po’ Spinalbese, almeno 5 giorni causa quarantena.

Aspettando il rientro di Antonino, le anticipazioni di stasera 12 dicembre del GF Vip continuano con la furiosa lite e rissa sforiata tra Charlie e Daniele Dal Moro. I due si sono beccati e hanno anche rischiato di arrivare alle mani, con Gnocchi che ha strattonato l’ex tronista di Uomini e Donne, con la produzione che ha dovuto cambiare inquadratura per non riprenderli. Tra i due la lite è scoppiata nella notte, con Charlie che ha invitato Daniele a seguirlo in casa per parlare, ma il figlio di Gianni Dal Moro ha risposto di non volergli dare modo di fare una clip e di non avere nulla da dirgli, visto che è lui a parlargli dietro. Al che Gnocchi lo ha strattonato, ma per fortuna la lite dal punto di vista fisico non è andata oltre. Charlie inoltre si è scontrato anche con Edoardo Tavassi, che lo ha accusato di fare dei discorsoni solo per aggirare le persone. Clima di tensione per il fratello di Gene Gnocchi, nella puntata di stasera, senza dubbio, si parlerà di lui e della lite con Daniele.

La puntata di questa sera 12 dicembre del GF Vip si prospetta molto intensa per Daniele, che potrebbe ricevere una sorpresa. Stando agli spoiler probabile anche l’ingresso di Mimma Fusco, compagna di Attilio che si è scagliata negli ultimi giorni contro il giornalista, delusa dal suo presunto flirt con Sarah Altobello. Mimma ha commentato su Twitter il comportamento di Attilio, dicendosi disgustata e delusa. I tweet della donna hanno suscitato molta attenzione, tanto da portare la compagna di Romita a specificare di non voler cercare visibilità, ma solo di aver scelto il miglior canale di comunicazione per comunicare al suo compagno tutta la sua disapprovazione. La sua, come ha specificato, è stata una reazione da donna ferita. Sarà interessante, sicuramente, vedere il confronto tra Attilio e Mimma Fusco.

Anticipazioni Gf Vip chi entra stasera 12 dicembre

Da qualche settimana Alfonso Signorini sta parlando di nuovi concorrenti pronti a entrare in casa e ora i primi nomi stanno per arrivare. Secondo le anticipazioni del GF Vip stasera faranno il proprio ingresso ben due nuovi concorrenti: entrano Riccardo Fogli e Milena Miconi. Signorini ha ufficializzato il loro ingresso a partire da lunedì 12 dicembre, ma le novità non dovrebbero fermarsi qui. Le anticipazioni parlano anche di imminenti altri nuovi ingressi, Signorini ne ha parlato a Casa Chi e potrebbe annunciare qualche novità già stasera. Tra i nomi che circolano ci sono quelli di Umberto Smaila e di Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne che potrebbe portare un po’ di scompiglio nell’equilibrio delle coppie che stanno vivendo momenti intensi.

Con Antonino fuori dai giochi per la cisti al coccige, le anticipazioni del GF Vip per ciò che riguarda il gioco delle coppie si concentrano su Nikita e Luca e sugli Incorvassi. I primi due si sono confrontati sulla loro relazione e c’è stato anche un confronto tra Onestini e George, con quest’ultimo che ha cercato di far capire a Luca come alcuni suoi gesti possono essere travisati. Nikita infatti ha incalzato Onestini chiedendogli come si comporta con le sue amiche e affermando che lei con un amico non fa certi gesti come tenersi per mano, gesti che invece Onestini fa. Nikita ha chiesto, quindi, a Luca di capire le sue intenzioni e, se non c’è nulla oltre l’amicizia, di non andare oltre un certo tipo di rapporto. Questa sera al Grande Fratello Vip sarà argomento di discussione, così come il rapporto tra Micol e Tavassi, che finalmente pare sia a un punto di svolta. Dopo il gelo degli ultimi giorni, i due si sono riavvicinati e si sono lasciati andare a baci e tenere carezze. Sembra essersi sbloccata Micol, pronta a viversi l’amore con Tavassi e magari anche a parlarne stasera nella puntata del GF Vip di lunedì 12 dicembre.

Anticipazioni Gf Vip sondaggi televoto stasera 12 dicembre

Spazio stasera, come sempre, anche al solito televoto, che vede coinvolti Attilio e Charlie. Il risultato stasera varrà un’eliminazione e i due vipponi si sfidano in un elettrizzante uno contro uno. Stando alle anticipazioni del GF Vip, i sondaggi vedono Attilio come favorito in questo scontro testa a testa. Le percentuali del televoto di stasera inchiodano Charlie, fermo al 40% di preferenze contro il 60% di Attilio, che quindi stando ai sondaggi sembra favorito al televoto e destinato a rimanere in Casa. Tutto però è ancora aperto, anche perché le percentuali del televoto non sono così distanti da delineare uno scenario definito.

Per Charlie, come abbiamo visto, sono stati giorni difficili, con la furiosa lite con Daniele e lo scontro anche con Tavassi. Le grande di Attilio sono invece principalmente fuori dalla casa, con lo sfogo della compagna Mimma Fusco, decisamente ferita dal comportamento del giornalista con Sarah Altobello. Per i due sarà una serata di fuoco e stando alle anticipazioni del GF Vip di stasera Charlie potrebbe essere condannato dal televoto, ma come al solito tutto è ancora da definire.