Charlie Gnocchi che lavoro fa il fratello di Gene concorrenti al Grande Fratello Vip 7: molte attività per il vippone

Fratello di Gene Gnocchi, ma non solo. Charlie Gnocchi, nome d’arte di Carlo Ghiozzi, è un noto personaggio televisivo, famoso per diversi ruoli e protagonista con svariate attività. Nato a Fidenza, Parma, il 29 gennaio 1963, Charlie si è laureato in Giurisprudenza, Urbanistica e pianificazione comunitaria e regionale, per poi specializzarsi alla London Business School. Terminati gli studi, Charlie inizia ad affermarsi nel mondo dello spettacolo alla soglia dei 30 anni, quando esordisce a Radio 105. Questo diventa il suo habitat naturale, perché prima di affermarsi come personaggio televisivo Charlie si fa strada come speaker radiofonico, diventando una voce nota soprattutto grazie a Rtl 102.5, dove fino al 1999 conduce il programma Alto godimento. Oggi, Charlie Gnocchi è uno degli speaker radiofonici più celebri d’Italia, con all’attivo moltissimi programmi, ma come detto la sua attività si è espansa anche alla televisione.

Sul piccolo schermo, il ruolo principale rivestito dal fratello di Gene Gnocchi è quello di Mister Neuro, un inviato di Striscia La Notizia che intervista i politici o si occupa comunque di temi attinenti al mondo della politica e del sociale. L’esperienza a Striscia ha contribuito moltissimo al successo e alla notorietà di Charlie Gnocchi, che quest’anno è diventato, quindi, un concorrente del Grande Fratello Vip, allungando la sua esperienza televisiva dopo la partecipazione anche a programmi come Uno Mattina Estate. L’attività del gieffino, come detto, è molto varia e infatti sconfina anche nel mondo dell’arte, perché Charlie si cimenta anche nella pittura e ha allestito diverse esposizioni in giro per l’Italia. Il vippone inoltre ha scritto anche diversi libri, avvalendosi della collaborazione dello storico collega in radio Joe Violanti. Tra le passioni del gieffino c’è anche la musica, usata da Gnocchi per fare satira, visto che in carriera ha composto moltissime canzoni a sfondo ironico e parodistico. Un uomo dalle mille sfaccettature, quindi, che si sta mettendo ancora più in mostra al GF Vip.

Charlie Gnocchi al GF Vip 7

A contribuire alla fama di Charlie Gnocchi è anche, ovviamente, la partecipazione al Grande Fratello Vip 7, dove il fratello di Gene Gnocchi si sta mettendo in mostra esponendo tutti i lati del suo carattere. Charlie si è affermato subito come una delle presenze più sentite nella casa, integrandosi subito nelle dinamiche della casa e diventando un protagonista soprattutto con i suoi scherzi e i suoi giochi. Con la tensione che però sale nella casa, l’umorismo di Charlie viene spesso travisato e ciò lo porta ad alcuni scontri, come quello con Antonino, il caso dello scherzo sfuggito di mano o la recente lite con Daniele Dal Moro. Durante il suo percorso nella casa del GF Vip 7, Charlie Gnocchi è stato tra i vipponi risultati positivi al Covid-19, per cui ha dovuto anche momentaneamente lasciare la casa e stare in isolamento, ma una volta guarito ha potuto fare normalmente ritorno nella casa.