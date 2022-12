Giacomo Zoppi Jack chi è di Mediaset morto oggi: causa morte

Giacomo Zoppi chi è lo storico Jack di Mediaset, morto oggi a n anni: le cause della morte

Con un post su Instagram, Gerry Scotti ha annunciato la morte di Giacomo Zoppi, da tutti conosciuto come Jack, storico collaboratore di Mediaset amato e ammirato da tutti, come testimoniato dal messaggio del conduttore di Canale 5. Jack era diventata una figura istituzionale nei programmi Mediaset, per circa 20 anni ha collaborato a molti show, da Chi vuol essere Milionario a Caduta Libera, passando per Le Iene e Passaparola. Presenza fondante, insomma, del palinsesto Mediaset, Jack aveva il compito di esaltare il pubblico, favorendo così la riuscita dei programmi a cui collaborava.

Come detto, Jack Zoppi ha preso parte davvero a un’infinità di programmi e ha lavorato con tutti i principali volti della storia di Mediaset. Ha agito soprattutto dietro le quinte, ma talvolta si è visto anche davanti alla telecamera, soprattutto coinvolto in siparietti con le vallette e con i conduttori dei programmi a cui ha preso parte. Non sono state rese note le cause della sua morte, ma come si evince dalle testimonianze e dai saluti di colleghi e amici sui social e sul web, è possibile immaginare che la scomparsa sia stata inaspettata, visto che fino a qualche giorno prima della sua morte Giacomo era regolarmente tra le fila del pubblico nei programmi Mediaset, pronto come sempre a portare la sua allegria nei fortunati show delle reti del Biscione.

Giacomo Zoppi: i messaggi di addio a Jack

Il mondo della televisione si è stretto intorno al ricordo di Giacomo Zoppi. Al post di Gerry Scotti hanno fatto seguito altri messaggi, tra cui quello molto lungo e commovente di Barbara D’Urso, visibilmente scossa dalla morte del collaboratore Mediaset. La conduttrice ha pubblicato un video che ritrae Jack a lavoro, ricordando l’ultima volta che si sono incrociati, appena qualche giorno fa, in studio, e rivangando i tantissimi anni passati insieme, dalle dirette infinite fino alle trasmissioni più impegnative, una lunghissima storia che ora si è tragicamente conclusa.

Il regista Giancarlo Giovalli ha invece affidato a Tv Blog le sue parole, ricordando come Jack sia stato per ben 20 anni l’anima del pubblico, un punto di riferimento per tutti in casa Mediaset. Il regista ha anche svelato che a Zoppi mancava poco per andare in pensione, purtroppo la vita è stata tremendamente beffarda con lui. Al saluto a Jack Zoppi si è unito anche Edmondo Conti, Content Supervisor di EndemolShineItaly, la casa di produzione di tantissimi programmi Mediaset. Conti ha voluto ricordare le risate e i programmi fatti insieme, sottolineando quanto la sua mancanza di sentirà moltissimo.