Uomini e Donne anticipazioni Riccardo: gesto estremo per Gloria

Le anticipazioni di Uomini e Donne dopo oggi: cos’è successo nella puntata registrata il 9 dicembre. Le ultime news del trono Over

Le anticipazioni che arrivano dall’ultima registrazione di Uomini e Donne su Riccardo hanno dell’incredibile. Altro che Ida Platano il bel pugliese stupirá con un gesto estremo per Gloria. I fan del programma di Maria De Filippi sanno bene come tutto venga registrato con largo anticipo. Quanto successo in studio venerdì 9 dicembre, quindi, verrà mostrato nelle prossime puntate. Stando a quanto riportato dal ben noto profilo Instagram Uomini e Donne Classico e Over, nessun nuovo ingresso per quanto riguarda il Trono Classico. Nulla da fare neanche stavolta per Federico, Lavinia, Carola e Alice nessuno ha scelto e quindi nessun nuovo Tronista all’orizzonte. Le informazioni più intriganti, però, riguardano il Trono Over, che ha regalato forti emozioni. Le anticipazioni di Uomini e Donne su Riccardo mostrano come sia davvero pronto a tutto per conquistare Gloria, recuperando il terreno perso. Il Guarnieri ha addirittura deciso di presentarsi sotto casa sua, accompagnato dal nipote, pregandola di scendere e parlargli. La dama romana si è però rifiutata. Gli ha freddamente detto d’avere un altro impegno. Durante questa registrazione non vi è stata traccia di Pinuccia e la signora potrebbe non far più ritorno a Uomini e Donne. Sarebbe infatti riuscita nell’impresa di far perdere la pazienza a Maria De Filippi. Avrebbe così pagato la costante insistenza dimostrata nei confronti di Alessandra Rausa. Un’assenza che peserà, dovesse essere confermata, considerando i costanti contrasti con Tina Cipollari, che contribuivano a movimentare le puntate. Spazio poi a Gemma Galgani, come sempre molto richiesta. Stavolta si è cimentata in un ballo al fianco di un nuovo cavaliere. Un uomo ben più giovane di lei, che ha 72 anni. Vent’anni di differenza tra loro, dal momento che il corteggiatore ne ha 52. Il suo nome è Alessandro.

Uomini e Donne anticipazioni Gloria Nicoletti e Armando Incarnato

Il percorso di Gloria all’interno di Uomini e Donne è molto complicato. Quarantenne romana, è uscita con Armando Incarnato, Diego Tavani e Riccardo Guarnieri. Con quest’ultimo sembrava essere scoccata la scintilla, ma la situazione è di colpo precipitata stando alle anticipazioni dell’ultima registrazione del Trono Over. Lei si è affacciata al mondo del dating televisivo per ripartire da zero, dopo una storia d’amore molto importante. A 20 anni, circa, si è innamorata di un uomo molto più grande di lei, di circa 13 anni. La coppia si è sposata e in breve ha avuto una figlia. Il tutto si è però concluso in un doloroso divorzio. Gloria vuole quindi scegliere con cura il prossimo uomo da avere al fianco e da introdurre alla sua bambina. Molto interessante l’intervista concessa dalla dama al magazine di Uomini e Donne, dal momento che a sorpresa è tornata a parlare di Armando. Se con Riccardo è stato un colpo di fulmine, l’altro cavaliere sembra al contempo aver recuperato un po’ di terreno perso. Il suo atteggiamento in studio ha fatto colpo. Il vero problema di Riccardo è il suo atteggiamento. Fisicamente e caratterialmente è la persona che attrae maggiormente Gloria, che ha però bisogno di stabilità nella sua vita. Vuole un uomo che le sappia dare sicurezza. Guardando al passato, recente, si è detta forse ingiusta nei confronti di Armando. Il suo carattere non è totalmente in linea e ci fu uno scontro in merito alla descrizione in un loro momento insieme. Da allora c’è stata una barriera tra loro, ma ora è comparsa una porticina. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 12 dicembre, Gloria sembra aver del tutto chiuso con Riccardo. Tina lo ha accusato di usare le donne e la dama gli ha chiaramente detto che servirebbero i salti mortali per riconquistarla. Per Gianni e Tina la verità è che lui non sarebbe libero. Nella sua testa c’è Ida e forse i due continuano a sentirsi. A ciò si aggiunge il fatto che l’uomo, pur di convincere Rosita ad avere un momento d’intimità, le ha detto che con Gloria era ormai finita.