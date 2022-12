GF Vip Riccardo Fogli caso squalifica per bestemmia VIDEO

Sarebbe già a rischio l’avventura al GF Vip per Riccardo Fogli, che inchiodato da un video rischia la squalifica per bestemmia

Ingresso decisamente movimentato al Gf Vip per Riccardo Fogli che in meno di 24 ore rischia la squalifica. Nella puntata di ieri sera lunedì 12 dicembre ha fatto il suo ingresso nella casa l’ex cantante dei Pooh, che potrebbe essere già arrivato al capolinea della sua avventura nel reality condotto da Alfonso Signorini. Subito a ridosso del suo ingresso in Casa, infatti, il cantante mentre parlava con Charlie, Wilma e Antonino si è lasciato scappare una sorta di bestemmia, che è stata puntualmente colta dal pubblico in rete. Su Twitter il video delle parole di Riccardo Fogli ha iniziato a fare il giro del web e in molti hanno chiesto la squalifica del cantante, che a questo punto rischia seriamente di abbandonare il GF Vip senza nemmeno aver avuto il tempo di ambientarsi.

Non è la prima volta che in questa edizione del Grande Fratello Vip si arriva a paventare una squalifica per bestemmia. In passato, infatti, sulla graticola è finito Amaurys, accusato di aver imprecato e colto da un video che sembrava inchiodarlo. Il vippone però non è incorso in squalifica perché, come ha spiegato Alfonso Signorini nell’occasione, ulteriori verifiche molto approfondite non hanno rivelato gli estremi per la squalifica. Il conduttore ha raccontato come, in casi del genere, la produzione si avvalga di tutte le riprese e gli audio per inquadrare bene la situazione e capire se ci sono gli estremi per la squalifica, che in caso di bestemmia appurata scatta immediatamente. In quel caso non ci sono stati, così come in un’altra occasione per Luca Salatino. Ora bisognerà capire cosa accadrà con Riccardo Fogli, appena entrato e già a rischio nella casa del GF Vip.

L’ingresso di Riccardo Fogli è senza dubbio stato uno dei momenti più divertenti della puntata di lunedì 12 dicembre del GF Vip. Il cantante ha prima fatto un’improvvisata ai futuri inquilini, presentandosi nel cortiletto e cantando alcuni dei più grandi successi della sua carriera con i Pooh. Dopo questo show, il cantante ha salutato, con i vipponi ignari che presto il vincitore del Festival di Sanremo nel 1990 si sarebbe unito a loro. Verso la fine della puntata, infatti, Fogli ha fatto il suo ingresso, con gli altri concorrenti freezati. In teoria, Signorini ha rivelato che Riccardo sarebbe dovuto entrare suonando e cantando, ma non è riuscito ad accordare per bene la chitarra prima di entrare e così si è trovato a vagare tra i vipponi congelati, che a stento sono riusciti a trattenere la propria sorpresa.

Gf Vip Riccardo Fogli già all’Isola dei Famosi

Eppure non si tratta della prima esperienza in un reality show per Riccardo Fogli, che quindi dovrebbe essere avvezzo alle regole dei reality. Il cantante ha infatti già partecipato all’Isola dei famosi, nella quattordicesima edizione del 2019. L’ex Pooh ha vissuto ben 61 giorni sull’isola, entrando il primo giorno e arrivando fino alla semifinale del programma, venendo eliminato alla vigilia della finale insieme a Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini. In quell’occasione, inoltre, Riccardo Fogli ha condiviso l’esperienza con Sarah Altobello, protagonista al GF Vip quest’anno.

Tra i momenti più ricordati dell’esperienza di Riccardo Fogli sull’isola c’è quello in cui il cantante ha visto un video di Fabrizio Corona che sosteneva di avere le prove del tradimento di Karin Trentini, la moglie di Riccardo. La donna si era già presentata in studio per smentire quelle voci e quando ha visto la clip Riccardo ha reagito male, intristendosi molto. Quell’episodio suscitò una grande reazione del web, indignato con la produzione per la gestione della vicenda. Nell’Isola dei Famosi Riccardo Fogli si rese protagonista anche di una furiosa lite con Luca Vismara, il quale in occasione dell’ingresso del cantante nella casa del GF Vip ha rivangato su Twitter gli insulti ricevuti dal cantante, sottolineando come non abbia mai ricevuto delle scuse.