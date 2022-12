Ilary Blasi Bastian Muller vacanze di Natale a St. Moritz in tre

Ilary Blasi e Bastian Muller passano le vacanza di Natale a St Moritz insieme a un’altra grande protagonista della televisione italiana

Pare che sia finalmente tornato l’amore nella vita di Ilary Blasi dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Dopo mesi di chiacchiere e indiscrezioni, mentre l’ex marito si mostrava con la sua nuova fidanzata Noemi Bocchi, Ilary ha invece mantenuto il riserbo sulla sua vita sentimentale, con i rumours che si susseguivano senza trovare però conferma. Questo, almeno, fino a qualche settimana fa. Da qualche tempo, infatti, la conduttrice sta uscendo allo scoperto, anche se in maniera molto graduale, con Bastian Muller. I due erano prima stati paparazzati insieme a Zurigo, ora invece sono stati colti da Chi mentre passano le vacanze a St Moritz insieme a un’altra grande protagonista della televisione italiana: Michelle Hunziker, di casa lì considerando le sue origini svizzere.

Sembra che stia prendendo piede, insomma, la storia tra Ilary e Bastian. I due si sono mostrati felici e innamorati tra la neve di St Moritz e stando a quanto raccontato da Chi l’ex letterina avrebbe approfittato di questa occasione per presentare Bastian ai suoi amici. Presente, in vacanza, anche Isabel, la terza figlia della conduttrice, altra testimonianza di come questa storia stia diventando serie. Al momento, comunque, mancano ancora le conferme ufficiali da parte di Ilary, che non ha mai parlato in via ufficiale della sua storia con Bastian e non si è mai mostrata con lui sui social, ma le foto di Chi disegnano un amore nascente molto forte.

Ilary Blasi chi è Bastian Muller

Ancora non si può parlare di fidanzato ufficiale, ma sicuramente Bastian Muller sta diventando una persona importante per Ilary. Intorno all’uomo aleggia però il mistero e allora Chi ha provato a svelare qualche dettaglio. Bastian è di origine tedesca, sarebbe un imprenditore, attivo nel campo delle costruzioni, dove la sua famiglia ha operato per anni. L’uomo dovrebbe avere circa 40 anni e la relazione con Ilary dovrebbe essere abbastanza recente, risalente al massimo a qualche mese fa, ma per il resto non si sa moltissimo di lui, che sembra irreperibile anche sui social. Per il momento tutto tace sul nuovo amore di Ilary Blasi, in attesa che qualche dettaglio venga svelato in via ufficiale.

Sembra, dunque, che le vite dei due ex coniugi Totti e Ilary stiano riprendendo le loro strade. Negli ultimi tempi i battibecchi social e il caos mediatico si sono affievoliti, lasciando i due liberi di rimettersi in carreggiata e viversi le loro nuove storie d’amore. A differenza dell’ex moglie, Francesco Totti ha già scelto di presentare ufficialmente la sua fidanzata, ormai da mesi i due si mostrano insieme a eventi e sui social e la loro relazione è stata resa ufficiale anche dallo scambio di anelli.