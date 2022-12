Le ultime notizie del Gf Vip 7 che rimbalzano da Twitter vedono una lite furibonda tra Micol e Tavassi con l’Incorvaia che rischia malore

Al Gf Vip le ultime notizie su quello che sta succedendo in Casa causano scintille. Sembrava andare finalmente per il meglio la storia tra Micol e Tavassi, invece è arrivata una furiosa lite che cambia tutto. Su Twitter stanno letteralmente impazzando i video che ritraggono il duro scontro tra gli Incorvassi, con Micol che ha anche avuto una crisi dopo la lite, si è innervosita così tanto che ha rischiato a suo dire di sentirsi male. Tutto è nato dal rifiuto di Micol, secondo Edoardo Tavassi, di andare con lui nel van, a quella che ha ritenuto l’ennesima ritrosia della vippona, il fratello di Guendalina ha perso la pazienza e si è andato a confidare con Antonella, una delle nemiche di Micol nella casa, la quale ha ribadito la convinzione che secondo lei Micol non abbia mai voluto dormire insieme a Tavassi, che non ha alcun interesse per lui e che trova scuse per giustificare il suo volersi sganciare dagli Incorvassi . Micol, a loro insaputa, ha ascoltato tutto la conversazione tra Tavassi e Antonella e ha letteralmente sbottato, sostenendo di non volere più rivolgere la parola a Edoardo. La Incorvaia ha anche avuto una crisi in confessionale, dove si è lasciata andare a uno sfogo e ha lamentato di non sentirsi affatto bene e di rischiare un malore per la rabbia. Nella Casa del Grande Fratello Vip, Daniele ha provato a consolarla e far da mediatore con Tavassi, ma la situazione ora sembra davvero degenerata.

Edoardo ritene la reazione di Micol esagerata da Centovetrine, lei è furibonda perchè ha parlato di cose loro private e l’ha criticata con Antonella, con cui ha continui scontri, e con Milena Miconi appena entrata al Grande Fratello Vip. I video di Micol che perde le staffe dopo la chiacchierata tra Tavassi e Antonella ha letteralmente fatto il giro del web come un’ultima notizia dal Gf Vip che avrà conseguenze per gli Incorvassi, diventando un trend in poco tempo su Twitter. I fan hanno, per la maggior parte, preso le parti della sorella di Clizia, accusando Antonella di aver riso della sua crisi nel confessionale e Tavassi di non aver rispettato e compreso le sue necessità. Una situazione che a questo punto sembra difficile da far rientrare e che aumenta il grado di tensione, già molto alto, nella casa.

Gf Vip la settimana degli Incorvassi

Questa furiosa lite al Gf Vip tra la Incorvaia e Tavassi segue una settimana in cui era sembrato che ci fossero stati dei passi in avanti tra gli Incorvassi. Edoardo non ha mai nascosto il suo interesse per Micol, la quale è sembrata molto meno a suo agio, complici anche le telecamere. Tavassi non ha però mollato la presa e alla fine è riuscita a fare breccia nel cuore di Micol, non riuscendo però a vincere tutti i suoi dubbi. Qualche giorno fa, Micol aveva palesato al coinquilino le sue perplessità, la voglia di vivere l’esperienze nella Casa da sola. Un concetto che aveva esposto anche in puntata al Grande Fratello Vip, dove aveva rivelato di non voler vivere un amore sotto l’occhio delle telecamere perché non le permettono di lasciarsi andare come dovrebbe.

Insomma ai baci e alle carezze si sono uniti anche i dubbi, mai dissipati, di Micol e la miscela è letteralmente esplosa stanotte. Dopo giorni di avvicinamenti, Micol ha evidentemente considerato eccessivo recarsi con Tavassi nel van e quest’ultimo ha reagito come abbiamo raccontato, andando a confrontarsi con Antonella e scatenando l’ira di Micol. Considerando anche tutti i tentennamenti di partenza, sarà molto difficile ricucire lo strappo, perché ognuno dei due è convinto delle proprie ragioni e la lite andata in scena e diventata trend su Twitter sembra essere davvero un punto di non ritorno per gli Incorvassi.