Matrimonio a prima vista 2022 Alex e Michela è scandalo

Matrimonio a prima vista 2022 e poi arriva un nuovo scandalo con Alex e Michela dopo quello di Lucas che ha indignato i fan del programma

L’edizione 2022 di Matrimonio a prima vista è destinata a rimanere nella storia per gli inganni e gli scandali perpretrati, anche da Michela. In avvio di questa nona edizione ricordiamo la squalifica di Lucas Vianini e Carolina Manfrin, con l’uomo che è stato colto dai microfoni a chiedere alla donna di far andare avanti il matrimonio perché interessato alla visibilità derivante dal programma. Un vero e proprio scandalo, che ha portato i due all’espulsione. Sono così rimaste in gioco due coppie: Solange Salvo e Michele D’Addetta e Michela Bono e Alex Balbo. Entrambe le coppie hanno deciso di sposarsi ma, nella puntata di Matrimonio a Prima Vista 2022 e poi che racconta lo status delle coppie dopo alcuni mesi, i primi hanno confermato di stare insieme, ma i secondi hanno divorziato, non senza polemiche.

Michela e Alex erano finiti da tempo sotto l’occhio dei riflettori, con l’uomo che aveva raccontato come la donna si fosse allontanata, salvo poi riavvicinarsi proprio in occasione della puntata e poi. A tal proposito, dunque, gli spettatori hanno svelato l’inganno di Michela, che secondo molti non ha mai avuto interesse per Alex, ma ha solo voluto approfittare della situazione per ottenere visibilità. Ciò che è successo con Lucas, ma senza il favore del microfono. Oggi Alex e Michela di Matrimonio a prima vista non stanno insieme. Il loro cammino si è concluso col divorzio, senza alcun illecito ufficiale, ma gli spettatori sui social hanno urlato allo scandalo, vedendo il comportamento di Michela. La partecipante alla versione italiana del programma su Real Time si è infatti avvicinata al suo ex marito proprio a ridosso della puntata Matrimonio a Prima Vista Italia 2022. Una scelta che ha fatto discutere dopo che per l’intero percorso riteneva la sua superiorità intellettuale un problema per la coppia. Una mossa ritenuta falsa quella di Michela solo per visibilità e migliorare la sua immagine. Il pubblico social ha invece premiato Alex per la sua dedizione con lei. Sicuramente, questa stagione rappresenta un punto di non ritorno per Matrimonio a prima vista, perché d’ora in poi l’occhio dei telespettatori sarà più critico che mai sulle reali intenzioni dei protagonisti.

Matrimonio a prima vista 2022 Alex chi è

Da tutta questa querelle, quello che ne è uscito meglio è proprio Alex Balbo, difeso a spada tratta dai fan su Twitter. L’ex marito di Michela Bono ha 35 anni, è nato quindi nel 1987 e viene da Roma, e di lavoro è nel campo delle consegne alimentari. Nel video di presentazione al programma Alex ha raccontato di essere una persona molto attenta ai valori morali. Un lato del suo carattere fin dall’infanzia è nutrire una fiducia, a tratti esagerata, nelle persone. In passato questo suo modo forse edulcorato di vedere sempre il buono negli altri lo ha esposto molto, portando l’uomo a soffrire per amore. Alex non ha fornito specifiche ulteriori sulle relazioni passate e su chi sia la sua ex fidanzata. cin queste premesse il marito, ormai ex, di Michela ha vissuto delle difficoltà e a Matrimonio a prima vista 2022 dove sperava di trovare finalmente l’amore e ha provato a far funzionare il matrimonio con Michela, senza però riuscirci. Per il resto, Alex è un appassionato di calcio e tifoso della Roma e molti suoi amici lo chiamano “zuccherino” in virtù del suo carattere dolce. Sul suo profilo Instagram possiamo vedere molti scatti della sua vita quotidiana, che lo ritraggono spesso insieme al suo gruppo di amici, che costituiscono sicuramente una componente importante della sua vita.