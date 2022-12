Enrico Nigiotti fidanzata chi è Giulia Diana incinta di due gemelli

Enrico Nigiotti chi è la Giulia Diana la fidanzata del cantante incinta di due gemelli: la loro storia d’amore

Giulia Diana è la fidanzata di Enrico Nigiotti. Con un dolce post Instagram, contenente un carosello di foto, il cantante ha annunciato che la sua compagna è incinta di due gemelli. L’artista ha pubblicato, a corredo dell’annuncio, una foto che ritrae la sua fidanzata col pancione e il loro cagnolino vicino, poi le ecografie dei due gemelli e infine due teneri completini ispirati a barattoli di ketchup e senape. Foto che hanno emozionato il web, insieme al messaggio di Nigiotti, che ha ammesso di non sapere cosa aspettarsi dalla paternità, ma di essere emozionato e di non vedere l’ora di conoscere finalmente i suoi figli, Maso e Duccio, che per il momento sta immaginando tutti i giorni. Sotto al post si sono affollati i messaggi di auguri provenienti dal mondo dello spettacolo, da Emma Marrone a Rudy Zerbi, fino a Laura Torrisi e Veronica Ruggeri.

Giulia Diana, la dolce metà di Enrico Nigiotti, è, al contrario del fidanzato e futuro padre dei suoi figli, molto riservata e lontana dal mondo dello spettacolo. Di lei sappiamo che è originaria di Livorno, come l’ex concorrente di Amici, che dovrebbe avere intorno ai 30 anni ed è laureata in psicologia e che insegna danza al Laboratorio di Danza e Movimento, la scuola che ha aperto, affiliata alla Royal Academy of Dance di Londra. Qui, insieme alle altre insegnanti Giulia Diana offre lezioni di danza classica, ma anche di altri stili, dal neo classico al contemporaneo. Lei stessa ha studiato molto per formarsi come ballerina, frequentando molti stage e lavorando con diverse compagnie di ballo. Per il resto, non sappiamo molto della ragazza, che preferisce rimanere lontano dai riflettori e appare molto poco anche sul profilo Instagram del fidanzato, decisamente popolare coi suoi 461.000 followers.

Enrico Nigiotti e Giulia Diana: la storia d’amore

Enrico Nigiotti e Giulia Diana stanno insieme da circa cinque anni, ma data la grande riservatezza della compagna non si sa moltissimo della loro storia. Ogni tanto l’ex cantante di X Factor ne ha parlato, sottolineando come a piacerle sia il suo carattere indipendente e come con lei abbia trovato la felicità e l’amore. Ora, la coppia sta per compiere il grande passo, con l’arrivo dei due gemelli che sicuramente cambierà le loro vite. Una testimonianza della privacy che mantiene la coppia è data proprio dal post stesso, privo di tag Instagram alla compagna e senza scatti del volto. Insomma, la privacy prima di tutto per Enrico Nigiotti e Giulia Diana ed è molto probabile che con l’arrivo dei bambini sarà ancora più serrata.

Prima dell’amore con Giulia Diana, Enrico Nigiotti è stato fidanzato con un’altra ballerina, Elena D’Amario, lei decisamente più famosa considerando la sua esperienza ad Amici. I due si sono innamorati proprio grazie al talent di Maria De Filippi, ma il loro amore non è durata anche a causa delle diverse scelte progetti personali, oltre che a incompatibilità caratteriali emerse.