Alessio biondo Uomini e Donne chi è di Lavinia: Instagram e lavoro

Chi è Alessio il biondo di Uomini e Donne corteggiatore di Lavinia. Il suo cognome è Corvino e scopriamo che lavoro fa e la triste storia di suo padre

Alessio il biondo, di cognome Corvino, corteggiatore a Uomini e Donne di Lavinia Mauro ha alle spalle una storia commovente. Ci sono vicende che commuovono il pubblico in ogni stagione del dating show di Maria De Filippi. Quella di cui vi parliamo oggi ha tutte le possibilità di diventarlo. Per ora qualche spettatrice ha già versato le prime lacrimucce. Parliamo nel dettaglio del bell’Alessio Corvino meglio noto come il biondo di Uomini e Donne che ha raccontato alla mora tronista della sua infanzia e del suo passato. Se seguite il programma Mediaset con una certa costanza, di sicuro avrete notato come tra i due le cose stanno diventando sempre più serie. A far sciogliere gli ultimi dubbi che i più sospettosi potevano ancora avere è stata l’esterna dei due trascorsa a Caserta, città di Alessio il biondo, come sul web lo chiamano ormai da tempo. Baci, abbracci e molte carezze, come una vera e propria coppia. Impossibile non sottolineare come Alessio Corvino abbia fatto decisamente colpo. Lavinia si sente sempre più presa da lui, e così non ha voluto “sporcare” il ricordo di queste ore trascorse insieme con un’altra esterna. Ha infatti rinunciato a incontrare un altro corteggiatore, Alessio Campoli. Il momento della scelta sembra ormai molto vicino, considerando anche le dolci parole romantiche che lui ha pronunciato alla bella tronista.

Prima del suo arrivo a Uomini e Donne scopriamo chi è Alessio Corvino, 27 anni. Il corteggiatore di Lavinia è nato a Caserta nel 1995. È cresciuto in questa città insieme alla propria famiglia, cui è molto legato. Hanno però dovuto sopportare un profondo dramma, quando lui era ancora molto giovane. Di questo avremo però modo di parlare in seguito, meritando un approfondimento. È molto concentrato su Lavinia il casertano e preferisce parlare del loro rapporto e di lei, piuttosto che della sua vita. Non abbiamo quindi molte informazioni sul suo privato, ma qualcosa è spuntato fuori. Se vi state chiedendo qual è il lavoro di Alessio il biondo di Uomini e Donne, la risposta è social media manager. Lo ha rivelato lui nel corso delle puntate. Un talento social, quindi, che potrebbe decisamente tornare utile se la popolarità data dal programma offrisse alla coppia (dovessero uscire insieme) una carriera come influencer o altro. Di certo ha già giovato di un certo effetto Uomini e Donne, passando da 5mila follower a 14mila in poco tempo. Sul suo profilo Instagram posta molte foto di sé, sfoggiando spesso il suo stile nel vestiario, un fisico notevole e la passione per i viaggi che da tempo lo contraddistingue. Non c’è però sempre stata Lavinia, per lui. Inizialmente ha corteggiato entrambe le troniste. Rapidamente, però, ha sottolineato come l’atteggiamento di Federica Aversano non lo convincesse.

Alessio biondo Uomini e Donne padre

L’esterna di Alessio il biondo e Lavinia a Uomini e Donne, andata in onda nella puntata di venerdì 16 dicembre, è stata molto importante per conoscere meglio il corteggiatore. Ha deciso di aprire le porte di casa sua, a Caserta, alla tronista, che sembra sempre più convinta da lui. La giovane si è ritrovata così ad apprezzare le tante foto di famiglia e in poco tempo è stato toccato un argomento delicato, quello del padre di Alessio Corvino. Con le lacrime agli occhi, il giovane ha deciso di aprirsi con quella che spera possa diventare la sua fidanzata. A 17 anni la sua vita è cambiata per sempre, quando al padre è stato diagnosticato un tumore. La quotidianità è stata di colpo stravolta, considerando come i suoi genitori viaggiassero spesso in direzione Roma, così da sottoporlo a svariate terapie. In quella fase la casa era spesso vuota e la malattia ha portato via suo padre in appena 10 mesi, morto di cancro quando Alessio aveva 18 anni. É una confessione che ha fatto a poche persone, il che rende questo momento ancora più importante. Ha spiegato d’aver perso un pilastro della sua vita e il suo migliore amico. Un dramma interiore che lo ha cambiato molto, portandolo a innalzare scudi e tenere fuori delle persone dalla sua vita. È difficile per lui esternare i suoi sentimenti. Le parole che dedica a Lavinia hanno quindi un’importanza enorme, e quando lei gli ha chiesto come stesse, mentre si abbracciavano, lui le ha risposto con un onesto: “Molto meglio, adesso”.