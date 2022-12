George Ciupilan ex fidanzata chi è Samara Tramontana

Chi è Samara Tramontana ex fidanzata del concorrente del Gf Vip George Ciupilan e perché i due si sono lasciati

Nel passato sentimentale del concorrente del Gf Vip George Ciupilan c’è Samara Tramontana, una giovanissima stella di Tik Tok. Nata il 20 dicembre del 2003 nella provincia di Lodi, nello specifico a Valera Fratta, Samara ha appena 18 anni, quasi 19, ed è già una famosissima tiktoker. Il suo rapporto con i social nasce presto, ad appena 14 anni inizia a fare dei video, dove racconta delle brutte esperienze che le sono capitate a causa del bullismo subito. I suoi video iniziano a ottenere sempre più risonanza e Samara mostra un grande talento nell’uso del social, tanto da essere notata dalla Stardust House, una delle più importanti società di content creator in Italia. Così, Samara Tramontana viene messa sotto contratto dalla Stardust e qui si afferma come una delle tiktoker più famose d’Italia, ottenendo un seguito di ben 900.000 followers.

La sua crescita sotto la Stardust è stata incredibile, ma a un certo punto la sua esperienza si è conclusa in modo molto polemico. Nel marzo 2022 l’ex di George Ciupilan ha lasciato la casa, ma presto è stata scatenata l’indiscrezione che non sia stata lei ad andarsene, ma di essere stata cacciata dalla società. Intorno a lei si era scatenata una clamorosa tempesta mediatica, perché in molti hanno iniziato a sostenere che lei fosse la ragazza nota come Sara, che secondo le indiscrezioni aveva avuto diverse relazioni con altri influencer della Stardust. A margine di tutto questo caos Samara è stata anche protagonista di un duro dissing con un’altra famosa influencer, Lady Giorgia, una polemica seguita da moltissimi utenti su TikTok. C’è da dire, comunque, che hanno circolato sempre solo indiscrezioni su questa vicenda, l’unico dato di fatto è che a marzo Samara Tramontana ha lasciato la Stardust per continuare in proprio la sua carriera.

George Ciupilan e Samara perché si sono lasciati

Proprio all’interno della Stardust Samara ha conosciuto George Ciupilan, anche lui tiktoker della Stardust House. I due sono stat insieme per un certo tempo, ma poi si sono lasciati per alcune incompatibilità caratteriali. Tuttavia, il rapporto tra loro sembra essere rimasto buono, tanto che Samara ha spesso parlato del suo ex e del suo percorso nella casa ed è anche pronta ad andarlo a trovare. Chissà che i due non parleranno di Nikita, su cui la stessa Samara si è esposta, sostenendo che secondo lei George potesse nutrire un’interesse per la compagna di reality.

Ad ogni modo, l’amore tra Samara e George è storia del passato. La tiktoker è stata comunque al centro del gossip a più riprese: ha avuto una relazione col tiktoker Andrea Fratino, ma i due poi si sono lasciati mantenendo anche in questo caso ottimi rapporti. Oggi, l’ex fidanzata di George Ciupilan sta insieme a Christian Daloi, anche lui celebre tiktoker, e i due hanno annunciato su Instagram la loro relazione con un lungo post lo scorso aprile, rivelando che da circa un mese si stavano frequentando e decidendo, così, di ufficializzare il loro rapporto.