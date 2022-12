Lando Buzzanca figlio chi è la madre di Massimiliano

Lucia Peralta Buzzanca è stata fino alla morte la moglie di Lando da cui ha avuto due figli Massimiliano e Mario

La madre di Massimiliano Buzzanca è stata Lucia Peralta ed è stata sposata con Lando Buzzanca per quasi 60 anni fino alla sua morte a causa di una brutta malattia nel 2010. Lando Buzzanca morto ieri a 87 anni a causa dell’aggravarsi di una grave demenza senile (su cui in realtà ci sono forti e aspre polemiche in merito) e la sua adorata moglie hanno anche un altro figlio che non fa parte del mondo dello spettacolo, Mauro. La biografia di Lucia Peralta fa intendere il grande amore che la donna aveva per la sua famiglia anche perché è stata sempre un passo dietro suo marito e mai al centro al gossip. La madre dei figli dell’attore de Il merlo maschio è come lui di origini siciliane nata a Palermo nel 1946, un’infanzia vissuta nella bellissima cittadina capoluogo siculo che ha fatto da cornice già da adolescente al romantico incontro con Lando Buzzanca. Con la sua futura moglie e madre dei suoi figli, è stato amore a prima vista, un colpo di fulmine che ha ceduto presto alla passione tra i due che si è tradotta nel frutto del loro amore, Massimiliano nato quando Lucia Peralta aveva 23 anni. Il loro matrimonio è stato celebrato nel 1956 ed è durato oltre 50 anni fino alla morte della donna avvenuta il 22 novembre del 2010. La causa della morte di Lucia Peralta, madre di Massimiliano e Mario Buzzanca, è stata una malattia fulminante che l’ha portata via in poco tempo.

Dopo la sua morte Lando Buzzanca in televisione e alla stampa ha raccontato il suo grande amore per la moglie perché ha saputo custodire il loro sentimento per tanti anni e ha anche svelato di averla tradita una sola volta con un’attrice conosciuta durante le riprese di un film con Rossano Brazzi nei panni di regista. L’attore aveva anche dichiarato di essere stato con altre donne dopo la morte della moglie con cui “si allenava” ma che nessuna aveva mai messo piede nella sua casa perché non voleva che qualcuna restasse nello stesso luogo dove era vissuta la moglie Lucia Peralta. In seguito a queste dichiarazioni si è poi legato sentimentalmente a quella che è stata poi la sua compagna fino ad oggi, Francesca Della Valle. Una relazione che ha creato numerosi dissidi familiari con lo stesso Lando Buzzanca che in un’intervista rilasciata nel 2020 pretendeva di poter gestire le proprie finanze come meglio credeva senza avere intromissioni da parte dei figli. L’attore de Il Restauratore era stato al centro della diatriba anche nel 2021 quando la sua compagna dichiarò che il loro matrimonio era saltato proprio a causa di Mario e Massimiliano i due figli avuti dalla moglie Lucia Peralta.

Massimiliano Buzzanca carriera e vita privata

Massimiliano Buzzanca, figlio di Lando Buzzanca e Lucia Peralta, è anche lui attore e ha 59 anni. Suo fratello minore Mario è sempre stato lontano dal mondo dello spettacolo e infatti non ci sono notizie certe su che lavoro fa e sulla sua vita privata. Al contrario Massimiliano invece ha sempre avuto come passione fin dalla sua nascita la recitazione. Primogenito della coppia, nasce nel 1963 e fin dall’infanzia si nutre di pane e teatro e solcando quei palcoscenici non da protagonista scommettiamo che il suo sogno era proprio di vedersi in scena. Continua i suoi studi scolastici iscrivendosi a La Sapienza di Roma. Massimiliano Buzzanca è laureato in Giurisprudenza e mentre studia recitazione supera l’esame di abilitazione alla professione di avvocato ed esercita per ben 10 anni. Nel frattempo però la sua passione per la recitazione non è scemata e anzi prende il sopravvento nonostante Lando Buzzanca, suo padre, fosse contrario, non perché non amasse suo figlio e non volesse assecondare il suo talento semplicemente perché vedeva il lavoro di avvocato più sicuro rispetto alla precarietà di un ruolo nel mondo dello spettacolo. Così Massimiliano Buzzanca inizia a fare teatro e a partecipare a diverse fiction tv oltre ad avere un ruolo in Un Posto al Sole nei panni del professore Volpicelli, mentore di Rossella. Tra i lavori più importanti ci sono Regina dei fiori, Il figlio più piccolo e Ho sposato uno sbirro 2. Della vita privata di Massimiliano Buzzanca oltre al rapporto con suo padre Lando conosciamo chi è Raffaella De Rosa, su Instagram sono presenti molte fotografie che li immortalano insieme.