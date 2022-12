Nicole Murgia matrimonio la verità su Andrea Bertolacci

Il matrimonio di Nicole Murgia con Andrea Bertolacci è finito. La verità dell’attrice all’interno del GF VIP

Nicole Murgia è una nuova concorrente del Grande Fratello VIP e fin da subito sta facendo parlare di sé. Qual è la verità sul matrimonio con Andrea Bertolacci. Da capire se l’ingresso nella casa di Cinecittà la veda single o sposata. Al fianco dell’ex calciatore del Milan Andrea Bertolacci dal 2015, Nicole Murgia sarebbe oggi non più legata sentimentalmente al padre dei suoi figli. La crisi sarebbe iniziare nelle ultime settimane. Una frattura decisamente recente, mai confermata ufficialmente nei dettagli dalla donna. I suoi sfoghi sui social rappresentano però degli indizi che i fan del GF VIP non hanno di certo ignorato. Lo stesso farà Alfonso Signorini, che proverà fin da subito a mettere in chiaro la situazione. Ma di cosa parliamo nello specifico, perché si parla del matrimonio di Nicole Murgia come di qualcosa di finito, appartenente al passato. Ha davvero lasciato Andrea Bertolacci o si trovano soltanto in una fase di allontanamento. Si attendono risposte dalla diretta interessanta.

Per il momento, però, le sue parole sui social lasciano intravedere qualcosa sulla sua vita privata. Un malessere che potrebbe essere legato proprio al marito Andrea Bertolacci. Sui social aveva scritto d’aver ormai capito quanto la vita sia dura, ma soprattutto che le persone, in fondo, tendono tutte a deluderti prima o poi. Un grande scoramento, dovuto probabilmente a un episodio specifico scatenante. In alcune giornate non pensi ad altro se non al fatto di non poter più essere felice, ha proseguito. Le persone sono cattive e le famiglie, ecco la parte dello sfogo che ha fatto pensare a tutti che il suo matrimonio con Andrea Bertolacci fosse allo scadere, vengono distrutte da donne di poco valore: “Avallate da uomini che non sanno comportarsi come tali”. Nicole Murgia è stata tradita, quindi. Sembra proprio questo il senso del messaggio, ed è lei a usare questo termine, dicendo come dopo essere stati traditi, non si è più gli stessi. L’attrice ha proseguito, sottolineando come gli altri si approfittino di coloro che danno molto. Questo ti rende vulnerabile. A salvarti è soltanto l’amicizia. Ecco l’unica forma d’amore vera, per lei, che vede oggi il futuro decisamente nero.

Nicole Murgia figli

La conferma della fine del matrimonio di Nicole Murgia con Andrea Bertolacci è giunta proprio dalla concorrente del GF VIP. Ha avuto modo, infatti, di sfogarsi all’interno della casa, parlando della sua vita privata con Onestini ed Edoardo. L’attrice ha spiegato di non avere più informazioni sulla vita sentimentale dell’ormai ex marito. La fine della loro storia l’ha però sempre lasciata dubbiosa. Le domande senza risposta sono tante. Arrivata a mettersi in dubbio, ma non accetta come siano andate le cose. Ha subito duramente il colpo, perchè ancora molto innamorata. Una fase durata ben quattro mesi, dalla quale si è poi ridestata anche perchè ha delle responsabilità come madre. La coppia ha infatti avuto due figli. Sposatisi dopo quattro anni di fidanzamento, si sono uniti in matrimonio il 23 dicembre 2015. Il primogenito è venuto al mondo il 13 gennaio 2017. Il suo nome è Mattias e ha oggi cinque anni. Il secondogenito, un altro maschietto, si chiama Lucas ed è nato l’8 febbraio 2019. Ha oggi quindi 3 anni. I piccoli li legheranno per sempre ed è impossibile che l’uno possa uscire dalla vita dell’altra, non del tutto almeno. Il loro obiettivo, attualmente, è quello di riuscire a essere dei genitori perfetti, nonostante la fine del matrimonio. L’affetto non sembra essere svanito, nonostanta la rabbia di quello sfogo di cui sopra e il dolore provato: “Lui è una figura troppo importante per me. Dovesse aver bisogno, io corro”.