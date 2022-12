Filumena Marturano chi era il figlio di Domenico

In Filumena Marturano di Eduardo De Filippo, chi è il figlio di Domenico Soriano: la lezione di un’opera che non smette di emozionare

Filumena Marturano di Eduardo De Filippo è un’opera maestosa e senza tempo, ancora oggi amatissima e, per alcuni aspetti, attuale. Chi l’ha vista in teatro molto tempo fa o ha apprezzato lo splendido film con Sophia Loren e Marcello Mastroianni, ma non ricorda esattamente gli eventi, potrebbe chiedersi chi era il figlio di Domenica Soriano, dei tre. La verità salta fuori nell’ultimo atto dell’opera e cosa a accade ai due protagonisti. Per parlarne, facendo spoiler a chiunque non abbia mai apprezzato questo pezzo di teatro immortale, dobbiamo calarci a fondo nella trama.

Gli anni della giovinezza sono ormai trascorsi per Filumena Marturano, che ha raggiunto un’età matura e ricorda con dolore e un po’ d’affetto il tempo trascorso come prostituta. Il secondo aspetto che caratterizza quei pensieri è legato al sentimento provato per Domenico Soriano, che però non è di fatto mai stato altro che un assiduo cliente. Lei è stata la sua amante per 25 lunghi anni, ritrovandosi col tempo a vivere nella sua dimora, amministrandola e comportandosi come la “signora di casa”, pur non avendo alcun diritto legale. Un tema cruciale, che spinge Filumena a fingersi moribonda pur di costringere il vigliacco e approfittatore Don Mimì a cedere al matrimonio. La cerimonia casalinga avviene in punto di morte, con l’uomo certo di diventare vedovo di lì a poco. Si scopre però l’inganno, con Soriano che pretende l’annullamento, anche perché intanto ha dato il via a una relazione con una ventiduenne, Diana. Una storia di possesso, gelosia, orgoglio e amore. Lui l’aveva allontanata dalla casa di tolleranza in cui viveva e lavorava, così da averla solo per sé, senza però mai trattarla come effettiva compagna di vita. Lei, persa di lui al tempo, ha gettato gli anni migliori nella speranza, tenendo custodito dentro di sé il segreto delle sue tre gravidanze. Ha dato alla luce tre figli e finalmente svela tutto a suo marito Domenico Soriano. Li ha cresciuti sottraendo a lui piccole somme, così da garantire loro un futuro sereno. Decide così di chiedergli il riconoscimento, così da diventare ufficialmente il padre di tutti e tre, anche se soltanto uno è sangue del suo sangue.

Filumena Marturano svela in una battuta chi è il figlio di Domenico

L’ira ha la meglio del personaggio di Eduardo De Filippo, che continua a pretendere l’annullamento. L’idea d’avere un erede, però, lo accarezza e tenta. Non crede però alle parole della donna, che dal suo punto di vista sarebbe pronta a tutto pur di aiutare i suoi figli, magari tutti figli di altri uomini. Lei lo umilia mostrandogli una banconota. Una notte lei decise di amarlo per davvero, lasciandosi travolgere. Lui però non comprese quel sentimento e così la pagò come tutte le altre volte. Su quella banconota segnò la data del concepimento di suo figlio. Strappata questa sezione, restituisce i soldi a suo marito, perché “i figli non si pagano”. Don Mimì non scoprirà mai chi dei tre sia davvero suo figlio. Filumena si fa paladina dell’unità famigliare e custodisce il segreto per il bene dei tre fratelli, evitando che uno di loro venga favorito e aiutato, a scapito degli altri. Se Soriano vuole un erede, dovrà accettarne tre, amandoli tutti come suoi. L’orgoglio di lui, ferito nel vivo e umiliato come tante volte ha fatto con Filumena, lo spinge a raccontare la verità ai ragazzi. Quando però si sente chiamare per la prima volta papà, non ha modo di trattenere lo scorrere dei sentimenti che lo attraversa. Decide così di sposare la sua Filumena Marturano, che si concede per la prima volta il lusso di versare delle lacrime di gioia. La risposta dunque secondo Eduardo De Filippo è tutti e tre perché sul finale Don Mimì stupisce accentandoli tutti e tre ma è la stessa Filumena a svelarlo ai telespettatori, tradendosi. Quando svela ai figli di essere sua madre solo uno dei tre scappa via, una reazione d’impeto. La Marturano lo giustifica dicendo che tornerà “perché questo è il suo carattere”. È Riccardo il figlio di Domenico Soriano, che ha lo stesso carattere del padre l’uomo che Filumena ha sempre amato e l’unico cliente di cui conosce il carattere.