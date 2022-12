GF Vip chi è uscito ieri sera 19 dicembre: eliminato e nominati

Chi è stato eliminato nella puntata di ieri sera 19 dicembre dal Gf Vip: Antonino protagonista, scontro tra le donne della Casa

Il vippone eliminato nella puntata di ieri sera 19 dicembre al GF Vip è stato stato uno tra Attilio, Giaele, Antonino, Sarah, Charlie e Patrizia. Ben sei i concorrenti al televoto che ha decretato poi l’eliminazione di uno di loro. Un’altra puntata scoppiettante quella di ieri sera 19 dicembre con l’ingresso di due nuovi concorrenti e dinamiche sempre più fitte e complesso. Al centro della serata ovviamente il verdetto del televoto. Prima di annunciare l’eliminato della puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha cominciato ad annunciare i nomi dei vipponi salvi. Il primo a salvarsi è stato Antonino, seguito poi da Giaele e da Patrizia. I tre erano i favoriti dei sondaggi del televoto prima della puntata e si conferma così tra i preferiti del pubblico. Con Attilio, Charlie e Sarah ancora in ballo, il conduttore del reality è andato avanti con la puntata di ieri sera, scegliendo di rivelare solo in un secondo tempo l’esito definitivo del televoto. Più avanti è arrivato il momento di decretare il destino dei tre vipponi e Signorini ha annunciato la salvezza di Sarah. Allo scontro finale sono arrivati Attilio e Charlie e a vincere è stato il primo. Charlie è quindi l’eliminato della puntata di ieri sera 19 dicembre del GF Vip, abbandonando nuovamente la casa dopo che era rientrato grazie al biglietto di ritorno nel bussolotto. Nel televoto, il fratello di Gene Gnocchi ha ricevuto solo l’8% delle preferenze, superato da Attilio e Sarah che si sono salvati col 12% di preferenze. 13% di gradimento del pubblico per Patrizia, mentre hanno viaggiato più alti Antonino, col 25%, e soprattutto Giaele, che ha fatto segnare un incredibile 3o% di preferenze del pubblico. Ieri sera al Grande Fratello Vip non solo il verdetto del televoto con un nuovo eliminato ma anche tante discussioni e scontri con Antonino protagonista. Ancora polemiche su Twitter per gli argomenti affrontati e il racconto pro Antonella che ha innervosito molti utenti.

GF Vip cosa è successo ieri sera 19 dicembre

Il primo argomento della serata di ieri al GF Vip è stato il rapporto tra Oriana e Antonino, ormai ai minimi storici. I due sono subito stati mandati in superled, dove assistono a una clip che riassume le critiche che la venezuelana ha mosso verso Antonino dopo le spiacevoli parole che le ha rivolto negli scorsi giorni. Antonino definisce immediatamente surreale la situazione, sottolineando come in casa, come fuori da questa, se conosce una persona non vuol dire che deve sposarla. Sbotta immediatamente Oriana, che sottolinea come il problema non sia stato che Antonino si sia allontanato, ma il fatto che lui abbia smesso di parlarle e che abbia detto di essersi pentito di essersi avvicinato a lui. Oriana si è detta molto delusa di Antonino, anche perché ha smesso di parlare quando è arrivata Ginevra, senza nessun motivo. Insomma la venezuelana ha detto di non essersi risentita perché la storia con Antonino non è andata avanti, nella vita può succedere, ma perché pensava comunque di aver stretto almeno un legame di amicizia e per Antonino non è stato così. Oriana nella clip ha detto ad Antonino di averla usata come lui è stato usato da Belen, ma incalzata da Signorini non ha voluto spiegare. È intervenuto Spinalbanese, che ha raccontato che sotto le coperte Oriana gli ha chiesto di Belen, ma lui non ha mai raccontato di essere stato usato da Belen. La discussione si è spostata poi su ciò che si sono detti sotto le coperte, con la venezuelana che ha detto di non voler parlare per non svelare confessioni che le ha fatto Antonino, ma lui ha risposto che è meglio che lei non parli perché potrebbe inventarsi qualsiasi cosa. Oriana ha poi rivelato che sabato scorso si sono baciati, Antonino ha poi rivelato che lei le ha detto di baciarsi senza nessun problema perché tanto presto sarebbero entrati nuovi concorrenti e lei lo avrebbe allontanato. Sbotta Oriana, che ha accusato Antonino di essere un bugiardo e di non aver mai detto una cosa del genere. Ha seguito uno scontro anche tra Sonia e Oriana, con l’opinionista che ha attaccato la venezuelana. Quando Signorini ha staccato il collegamento, i due sono rimasti in silenzio, senza rivolgersi una parola. Tensione evidente tra i due, che dopo il duro scontro hanno raggiunto gli altri in salone. Ieri sera al GF Vip poi Signorini ha interpellato gli altri vipponi, con Giaele che è rimasta un po’ a metà, considerando comunque eccessive delle esternazioni di Oriana. Antonella si è schierata contro la venezuelana, dicendo che Antonino ha sempre detto di apprezzare Oriana solo esteticamente e lei ha sempre accettato, salvo poi sbottare. Più super partes Nikita, che ha detto solo che secondo lei se c’è un’amicizia vera è inutile non parlarsi.

L’attenzione si è poi sposata nella puntata di ieri sera 19 dicembre del GF Vip sui Donnalisi. È stata mostrata la clip che ha riassunto gli ultimi giorni, molto turbolenti, di Edoardo e Antonella, i quali poi hanno parlato del loro momento. Edoardo ha raccontato di stare molto male, ha rivelato che era veramente disposto a provare a chiudere la relazione con Antonella per provare a stare meglio, ma ha anche realizzato di non riuscire a stare senza di lei. Donnamaria ha detto di credere che le loro incomprensioni siano sciocchezze decisamente risolvibili. Antonella ha replicato di sentirsi molto meglio, grazie a Edoardo, e di aver capito guardandolo negli occhi nella scorsa puntata il sentimento che c’è tra loro. La grande crisi sembra ora alle spalle, e la puntata può andare avanti.

Ieri sera al GF vip è stato poi il momento dell’ingresso in casa di Tata Carla, accolta da Tavassi e Onestini. La donna ha cominciato a ispezionare la casa, poi Signorini ha cambiato argomento, parlando di George, che ha ricevuto la visita della sua ex fidanzata Samara. La ragazza ha esordito dicendo di aver seguito il percorso di George e di aver voluto venirlo a trovare. Ha raccontato che la loro relazione è stata breve, ma intensa, però è finita in modo non giusto, con troppo orgoglio e in modo infantile. Samara ha detto di essere venuta per cercare di ricostruire un rapporto di amicizia, maturo, col suo ex fidanzato. Samara Tramontana ha raccontato di essere orgogliosa del percorso che George sta facendo e di voler vedere il meglio di lui. Il vippone ha risposto di essere contento della visita di Samara e di accettare con piacere le sue scuse. Ciupi ha raccontato che la loro storia è terminata perché si sono trovati in momenti diversi della vita, lei aveva appena cominciato a lavorare coi social e magari cercava più leggerezza. Sono anche successe delle cose che George non ha voluto raccontare, quindi il rapporto è caduto, i due si sono allontanati e non si sono mai confrontati. Samara ha raccontato che la relazione per certi versi è stata difficile, lei stessa si è trovata a scappare senza cercare un confronto, ma ora ha capito di voler chiarire col suo ex. Samara ha detto di non averlo tradito, ma di averlo deluso con dei comportamenti sbagliati. Interpellata da Signorini, Samara ha detto di non vedere bene George con nessuno della casa, nemmeno con Nikita, che per lui vede più come una sorella che come una compagna.

La serata di ieri sera 19 dicembre del GF Vip è poi proseguita con il focus su Attilio e lo scontro con Charlie e Wilma. Attilio ha rimarcato come le parole di Charlie e Wilma sono state dure per lui, ma ha raccontato di aver chiarito con Charlie, ma di non aver proprio capito il comportamento di Wilma. Charlie ha risposto di aver visto Attilio in difficoltà e si è detto semplicemente dispiaciuto di vedere soffrire Attilio, per quello ha detto di sperare che potesse uscire, semplicemente per non vederlo più soffrire. Chiuso questo argomento, la puntata di iera del GF Vip è andata avanti tornando su Antonino, che ha ricevuto un pacco sorpresa una sua vecchia conoscenza, pronta a entrare nella casa: Dana Saber. All’interno del pacco l’ex di Belen ha trovato una sciarpa, che però non gli dice nulla. Signorini prova a dargli qualche indizio per fargli ricordare di Dana, raccontando come Antonino le avesse regalato quella sciarpa 7 anni fa per ripararla dalla pioggia, ma poi fosse sparito. Spinalbanese ancora non ricorda e non ha riconosciuto la modella nemmeno quando l’ha vista. Dana ha raccontato che insieme i due hanno preso solo un drink, poi non si sono mai più visti, ma lei ha conservato la sciarpa. Dopo questo tuffo nel passato, Dana Saber è entrata nella casa del Grande Fratello.

Ancora Antonino al centro della puntata di ieri sera. Al GF vip l’uomo è rimasto in salotto con Antonella, Ginevra, Giaele e Oriana. Viene mostrata una clip in cui Ginevra, Giaele e Oriana parlano di Antonella, sostenendo che alla Fiordelisi piacesse Antonino, ma le cose con lui non sono andate, però lei non vuole che Spinalbanese si avvicini alle altre e per questo litiga sempre con le altre donne della casa. Fronte compatto di quello che Signorini ha definito il “club delle ex”, tutte convinte che Antonella provi qualcosa per Antonino e che Edoardo sia stata solo una sorta di alternativa. Dopo la clip Antonella ha suggerito a Ginevra di godersi Antonino invece che di parlare di lei. La Lamborghini si è rifiutata di spiegare le sue motivazioni, sostenendo che Antonella sia una partita persa. Ginevra ha sostenuto di aver provato a intrattenere un dialogo per Antonella, senza mai trovare riscontro. Incalzato da Signorini, Antonino ha detto di credere che l’interessamento di Antonella per lui non esiste, ma che sia una supposizione delle altre ragazze e che tra loro ci sia un rapporto puro. Viene coinvolto anche Edoardo, che non è sembrato toccato dalle supposizioni di Antonella, ma ci ha tenuto a criticare il comportamento di Ginevra, che con lui non ha voluto affrontare questo discorso.

La serata di ieri 19 dicembre al GF Vip è andata poi avanti con Luca Salatino, che ha incontrato il padre, con cui non ha avuto sempre un rapporto semplice. Il confronto tra i due è stato molto intenso ed emozionante, i due si sono ribaditi l’affetto che provano, anche se il papà non glielo ha palesato spesso, ma Luca ha raccontato di essere diventato l’uomo che è grazie a lui e a sua madre, che ha poi raggiunto Luca in cortile. Un bellissimo quadretto familiare, seguito poi da un altro momento molto intenso. La puntata è proceduta ieri sera col saluto tra Antonino e Ginevra, con la Lamborghini che ha terminato la settimana di permanenza. Ginevra si è commossa, dicendosi contenta di aver conosciuto Antonino e di aver giocato con lui come se fossero tornati bambini. Poche parole, ma tanta emozione: i due si sono abbracciati e Ginevra ha lasciato definitivamente la casa. Dopo aver lasciato la casa, Ginevra è stata protagonista di uno spettacolo insieme ad Alessandro Basciano, cantando su un dj set dell’ex gieffino. Ha fatto poi il suo arrivo anche Sophie Codegoni e i due hanno dato la notizia, già annunciata da tempo sui social e in tv, della gravidanza dell’ex vippona, con la figlia che si chiamerà Celine, come aveva involontariamente spoilerato proprio Signorini qualche puntata fa del GF Vip. Subito dopo, ieri sera ha fatto il suo ingresso in casa il secondo nuovo entrato al GF Vip: il modello Andrea Maestrelli, nipote della leggenda della Lazio Tommaso Maestrelli e del campione del mondo Marco Materazzi. Appena entrato, Signorini ha rivelato che Andrea e Nicole si conoscevano già: si sono frequentati per due mesi quest’estate. La frequentazione è durata poco perché si sono resi conto dell’incompatibilità caratteriale che li divideva.

GF Vip chi è stato nominato il 19 dicembre

Ieri sera, prima delle nomination, Alfonso Signorini ha comunicato gli immuni scelti dai concorrenti: le due donne sono Nikita e Patrizia, i due uomini Onestini e Daniele. Sonia ha dato la sua immunità ad Attilio, perché non le sono piaciute le nomination a “fin di bene” di Charlie e Wilma e crede che Attilio voglia e debba continuare nel suo percorso. Orietta ha invece scelto Giaele. Il prossimo televoto non porterà all’eliminazione, ma il vincitore otterrà l’immunità e dovrà compiere una scelta importante per il futuro degli altri vipponi. Al via, quindi, ieri sera 19 dicembre le nomination palesi del GF Vip. Ha cominciato Antonella, nominando Micol perché a differenza di Oriana e Giaele copre il microfono per sparlare di lei, ma la Incorvaia replica dicendo di non doversi nemmeno difendere da un’accusa falsa del genere. Ha ricambiato immediatamente, come prevedibile, la nomination Micol. Luca Salatino ha nominato Sarah perché dopo che lui le ha dato il suo assenso dopo il caos con Attilio, lei comunque gli è rimasta lontana. Sarah non è stata d’accordo, dicendo di vedere un muro da parte di Luca, ma lui reagisce in maniera abbastanza piccata, sostenendo di non alzare alcun muro. Oriana ha votato Antonella, per ovvie ragioni come ha detto la venezuelana. Parola ad Antonino, poi, che ha nominato Edoardo come fa praticamente sempre. Ricambia immediatamente Donnamaria, anche lui come al solito. Wilma ha invece scelto Oriana perché ha sempre da ridire su tutto, mentre Sarah ha nominato Tavassi perché non c’è dialogo tra loro. George ha nominato Antonella perché secondo lui in molte occasioni potrebbe evitare la discussione, quando invece la alimenta. La Fiordelisi ha replicato che non si aspettava la nomination, anche perché si è avvicinata ultimamente a George e lui non l’ha considerata. Tavassi ha optato per Antonella, dicendosi spiaciuto per Edoardo, ma non apprezzando il vittimismo della vippona e il suo comportamento in puntata. Alberto ha scelto Antonino, dicendosi dispiaciuto per com’è andata la vicenda tra lui e Oriana.

Finite le nomination palesi, è stato il turno ieri sera delle nomination segrete degli immuni. Ha cominciato Patrizia, che ha nominato Oriana perché non le è piaciuto il suo sparlare di Antonella con Giaele e Ginevra. Onestini ha votato Antonino perché non c’è proprio rapporto tra loro. Nikita ha scelto Antonella perché non le dà sensazioni positive, nonostante stia migliorando. Daniele ha dato la sua nomination a Sarah perché secondo lui le piace fare buon viso a cattivo gioco e sparlare in giro. Attilio ha scelto Wilma per le liti che hanno avuto e infine Giaele ha nominato Antonella per tanti motivi: le due non si sopportano, non si prendono e come ha detto Giaele loro giocano in campionati diversi, lei in Serie A, la Fiordelisi forse in Serie C. Con questa stoccata di Giaele si sono le nomination di ieri sera 19 dicembre al GF Vip: al televoto vanno Antonella, la più votata della serata, Antonino, Oriana e Sarah. Ricordiamo che la prossima puntata del GF Vip sarà il 26 dicembre e che il televoto non vale l’eliminazione, ma dà l’immunità al preferito.