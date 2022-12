Mercoledi Addams chi è la doppiatrice italiana

Mercoledì Addams chi è la doppiatrice italiana che presta la voce a Jenna Ortega nella serie tv di Netflix

Mercoledì è senza dubbio la serie del momento. L’ultima fatica di Tim Burton, firmata Netflix, ha rilanciato il celebre personaggio interpretato nei famosi e amati film degli anni ’90 da Christina Ricci e che ora sta trovando nuova linfa con la giovanissima e bravissima Jenna Ortega. La serie si è affermata immediatamente come una delle più viste in tutto il mondo e ha avuto un successo incredibile anche in Italia, dove milioni di spettatori sono stati conquistati dalla nuova Mercoledì Addams. Nella versione italiana, Jenna Ortega ha la voce di una doppiatrice molto celebre, ovvero di Chiara Fabiano. Come l’attrice a cui presta la voce, Chiara è molto giovane, classe 2004, e viene da Roma. Nonostante la giovane età, la doppiatrice è già famosissima, soprattutto grazie a Netflix, perché Chiara Fabiano è anche la voce di Undici, la protagonista di Stranger Things, un’altra delle serie di maggior successo in tutto il mondo.

Chiara è nata il 20 settembre, ha quindi compiuto da poco 18 anni e alle spalle, come detto, ha già una sostanziosa carriera. Il doppiaggio è una passione di famiglia perché anche suo fratello, Mattia, è un doppiatore, protagonista tra l’altro insieme alla sorella in Stranger Things, dove ha prestato la voce a Dustin Henderson e con cui la doppiatrice fa molti video su TikTok. Chiara si è avvicinata da piccola al mondo della recitazione, iniziando ad appena 10 anni a frequentare corsi di teatro, perfezionandosi negli ultimi anni con l’associazione OmnesArtes. Chiara ha esordito a teatro, recitando nello spettacolo Macerie di Fabiana Bruno, e ha lavorato nella sitcom One Wish dove ha interpretato il ruolo di Jessica. La sua fama, però, come detto è dovuta soprattutto al doppiaggio, attività che come detto le ha regalato moltissime soddisfazioni e sul suo profilo Instagram possiamo vederla alle prese con questo lavoro.

Le voci di Chiara Fabiano

Mercoledì Addams e Undici sono sicuramente le voci più celebri doppiate da Chiara Fabiano, ma la giovane romana vanta una sequela di personaggi decisamente di livello. Innanzitutto, la doppiatrice ha prestato la sua voce a Jenna Ortega anche in Scream, in Jane the Virgin e in X – A Sexy Horror Story e a Millie Bobby Brown in Enola Holmes, per cui Chiara si candida a essere la voce italiana di due delle stelle più luminose del panorama mondiale, destinate sicuramente a una carriera di assoluto livello. Al fianco di queste esperienze, Chiara Fabiano ha lavorato in diverse altre serie, da Yellowjackets dove doppia la giovane Shauda a L’estate in cui imparammo a volare dove è la voce di Kate, fino ai compiti di doppiare Lulu Wilson in The Millers e Sharp Obkect e Sheree Crooks in Extant e Ray Donovan.

Molte anche le esperienze al cinema, dove Chiara Fabiano ha doppiato a più riprese Talitha Bateman (La quinta onda, Annabelle 2, Tuo Simon), Kylie Rogers (Miracoli dal cielo, Collateral Beauty) e Honor Kneafsey (Mister a Crooked House, Slumber). Tra le ultime esperienze c’è stata anche quella nel film d’animazione Disney Red, per cui Chiara ha vinto il Premio Prodotti di animazione – “Le voci di Cartoonia” al Festival “Voci nell’ombra”. Quella della giovane doppiatrice romana è una carriera già ricco, ma che promette di essere ancora più splendente.