Sofia Summer Job chi è e Instagram

Sofia Carollo chi è la giovane di 20 anni originaria di Roma concorrente della prima stagione di Summer Job

Ha fatto il proprio esordio su Netflix il reality show Summer Job e tra i giovani che fanno parte del cast del programma c’è la giovane Sofia Carollo, una delle protagoniste più amate del reality. Sofia è originaria di Roma in particolare del quartiere di Centocelle, ha origini peruviane da parte di madre e ha 20 anni. Il suo nome è balzato all’attenzione delle cronache grazie alla partecipazione a Summer Job, ma Sofia anche prima del programma ha cominciato a farsi strada nel mondo dello spettacolo posando per diversi shooting fotografici ed essendo la videoclip di brevi spot e video musicali. Sofia, come si può vedere dal suo profilo Instagram, è stata protagonista anche di molti scatti e apparizioni per eventi nella Capitale e ora con il reality di Netflix si è messa ancora di più in mostra, affermandosi come una delle concorrenti di Summer Job più amate e cercate dai fan.

Sofia è molto attiva anche su TikTok, mostrando una grande familiarità coi social che sicuramente può essere importante per il suo futuro. Come tutti gli altri concorrenti di Summer Job, Sofia non aveva mai lavorato prima del reality, ma nello show ha messo in mostra applicazione e responsabilità. È impossibile ora dire quale sarà il futuro di Sofia di Summer Job, senza ombra di dubbio questa esperienza le può essere importante per cercare la sua strada. Come si può vedere dai suoi social, Sofia ha sicuramente la stoffa della modella e potrebbe essere interessata a una carriera da attrice: vedremo cosa le riserverà il futuro.

Summer Job: regolamento e cast

Sofia Carollo è quindi una delle concorrenti del reality show di Netflix Summer Job. Al suo fianco ci sono altri 9 giovani, tutti senza la minima esperienza lavorativa prima dell’esperienza. Tra le ragazze troviamo Angelica, Lavinia, anche lei molto cercata dai fan, l’italo-brasiliana Melina e la ventenne Marina. I cinque ragazzi sono invece il giovane Samuele Mastrangelo, figlio dell’ex pallavolista Luca, Pit, Pietro, Gianmarco e Matthias De Donà, il fratello della concorrente di questa edizione del GF Vip Giaele.

Riguardo il regolamento di Summer Job, il reality show è condotto da Matilde Gioli e si svolge in Messico, dove i 10 concorrenti si sono recati per vivere una vacanza da sogno in un luogo incantato. Tutti quanti amano le feste, ma non sono avvezzi alla fatica e al lavoro, da qui la sfida: per restare in quel luogo incantato, i giovani dovranno guadagnarsi la permanenza facendo quella cosa che non hanno mai fatto in vita loro, ovvero lavorare. Ognuno quindi sarà assegnato a una professione e dovrà guadagnarsi a fine settimana la busta paga, altrimenti dovrà abbandonare il Messico.