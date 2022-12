Virna Lisi causa morte dell’attrice all’età di 78 anni

Com’è morta Virna Lisi. Il mondo ha detto addio all’icona del cinema italiano nel 2014 a causa di una malattia quando aveva 78 anni

Virna Lisi è stata una delle grandi attrici del cinema italiano morta a 78 anni a causa di una malattia. Assolutamente indimenticabile. Nata ad Ancona l’8 novembre 1936, è morta il 18 dicembre 2014. Una carriera da sogno, la sua, arricchita da quattro David di Donatello e sei Nastri d’argento, tra gli altri premi in bacheca, sul fronte italiano. Guardando all’apprezzamento internazionale, invece, ha ottenuto un riconoscimento al Festival di Cannes nel 1994 per la sua Caterina de’ Medici, così come un Premio Cesar come attric enon protagonista. L’attrice de Le ali della vita ha preso parte all’epoca d’oro del cinema italiano, recitando anche a Hollywood. Basti pensare a Come uccidere vostra moglie, con Jack Lemmon, Due assi nella manica con Tony Curtis e U-112 assalto al Queen Mary con Frank Sinatra.

Guardando alla vita privata, il marito di Virna Lisi si chiamava Franco Pesci. Un uomo al di fuori del mondo dello spettacolo, impegnato per molto tempo come architetto. I due sono stati sposati per ben 53 anni e poi nel 2013, un anno prima di lei, l’uomo è morto, lasciandola sola e senza più quella voglia di combattere per continuare a vivere. Al suo fianco aveva però il figlio Corrado, che ricordiamo rifiutò con grande dignità la camera ardente in Campidoglio proposta da Ignazio Marino, al tempo sindaco di Roma. Volle una cerimonia privata, nel rispetto della riservatezza che era simbolo di sua madre. Rito celebrato poi nel quartiere Parioli, zona Roma nord, dove la grande attrice viveva.

Virna Lisi la malattia

Virna Lisi a 78 anni è morta mentre dormiva a causa di una malattia: un cancro ai polmoni. Il lutto ha spento la luce su un pezzo di storia del cinema italiano e internazionale. Deceduta nella sua casa di Roma. A darne la notizia, al tempo, fu il figlio Corrado, che spiegò come l’anziana madre si fosse spenta placidamente nel sonno, senza soffrire. Considerando come negli ultimi anni di carriera si fosse particolarmente dedicata al mondo della televisione, è indubbio come fosse stata in grado di entrare nel cuore di molti spettatori giovani. Il piccolo schermo le aveva regalato una seconda fase lavorativa davvero esaltante, ricevendo l’affetto di moltissimi che non avevano mai avuto la chance di ammirarla all’apice. Per questo motivo in tantissimi si sono chiesti con insistenza quale fosse la causa della morte di Virna Lisi. Le notizia della sua malattia sono giunte poco prima del suo improvviso decesso. Qualcosa di cui però non si parlava affatto, considerando quanto lei tenesse alla propria privacy. Lo stesso ha fatto suo figlio Corrado, che ha evitato di concedere indiscrete interviste, atte tanto a commemorare l’icona quanto a offrire una risposta a tutti quelli a caccia di curiosità. Morta un anno dopo suo marito e la cosa non può rappresentare un mero caso. Pensiamo, ad esempio, a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Quando legami così forti si troncano, parte di sé muore con l’altro/a. Nel caso di di Virna Lisi, tutto è avvenuto in maniera molto rapida. Aveva scoperto d’essere malata di tumore appena un mese prima della sua dipartita. Ciò lascia pensare come non vi fosse modo di intervenire, lasciando la star in attesa di chiudere gli occhi per sempre.