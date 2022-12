Una poltrona per due sequel: il mistero di Eddie Murphy  

Ci sarà mai un sequel di Una poltrona per due: i fan se lo chiedono e la risposta è che esiste già

Considerando l’enorme successo di Una poltrona per due, è difficile pensare come non sia mai stato preso in considerazione un sequel della commedia con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. Se ne fanno costantemente ma questa pellicola non è mai stata toccata. Si tratterebbe di un’eredità alla quale far fronte con grande difficoltà, ma questo non ha mai fermato Hollywood. Lo stesso Eddie Murphy si è cimentato nel sequel de Il Principe cerca moglie, una delle sue pellicole più famose, portando in streaming nel 2021 Il Principe cerca figlio. Nessuna chance, quindi, di vedere Una poltrone per due 2 o qualcosa bolle in pentola. I fan se lo chiedono a ogni Vigilia di Natale, quando la pellicola viene puntualmente mandata in onda su Italia 1. La verità è che un sequel della commedia esiste già, anche se alcuni potrebbero non saperlo, non ricordarlo o, di fatto, non essersene mai resi conto. Il fatto è che il successo di Una poltrona per due è stata così rilevante da superare i confini della propria sceneggiatura. Questo titolo ha contribuito a dare il via al mercato dell’home video, e ancora oggi viene numerosamente visto in streaming. Una perla di John Landis, come tante altre nella sua spettacolare carriera.

Il regista ha così deciso di fare un regalo agli spettatori. Questo è giunto cinque anni dopo, nel 1988, l’anno d’uscita de Il principe cerca moglie, che è Coming to America nella versione originale. Si tratta del film successivo di Landis, che decide di offrire un cameo molto divertente ai fratelli Duke. Vediamo infatti Akeem, principe africano che finge d’essere un ragazzo qualunque per cercare una moglie che possa amarlo per chi è davvero, offrire un sacchetto colmo di denaro a due senzatetto. L’uomo che accetta i suoi soldi, che non sono di certo pochi, è nient’altri che Mortimer Duke. Incredulo, sveglia il fratello Randolh, immerso nel rifugio di fortuna per restare al caldo. Gli occhi brillano e possiamo sentir dire: “Mortimer, siamo tornati”.

Oggi si parlerebbe di universo condiviso, di Murphy che in qualche modo interpreta entrambi i personaggi, di metaverso e metafore, con Valentine che spezza i Duke e Akeem che li aiuta a rialzarsi. Per John Landis era un gioco e poco altro e il suo pubblico lo ha adorato. Un’operazione ripresa dallo stesso Eddie Murphy, che ha portato avanti la storia dei Duke ancora un po’ con Coming 2 America, ovvero Un Principe cerca figlio. Nonostante i Duke, ovvero Don Ameche e Ralph Bellamy, siano morto negli anni ’90, il nome dei loro personaggi è sopravvissuto. Scopriamo che il loro impero è tornato e stavolta sotto forma di D&D Digital. Non è sparita però la spocchia d’un tempo, con il nipote di Randolph, Calvin Duke, che maltratta Lavelle durante un colloquio di lavoro, sminuendolo. Ecco la storia dei due sequel di Una poltrona per due, che saranno probabilmente tutto ciò che il pubblico avrà mai.