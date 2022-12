Cosa fanno oggi in tv 26 dicembre

Cosa vedere stasera in TV a Santo Stefano, lunedì 26 dicembre: film e serie TV tra Rai, Mediaset e streaming con Disney+, Netflix e Amazon Prime Video

Natale è passato ma il 26 dicembre, Santo Stefano, è ancora pieno periodo di vacanze. Cosa fanno oggi e stasera in TV, quindi, per poter ancora godere della meritata lontananza da lavoro e studio. Passiamo in rassegna il palinsesto dei canali principali della televisione in chiaro. Parliamo quindi di Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Canale 5, Italia 1, Rete 4 e Mediaset 20. A ciò aggiungiamo anche uno sguardo al mondo dello streaming, che fa ormai da anni parte della nostra quotidianità. Cataloghi enormi e sempre aggiornati, con titoli per tutti i gusti. Nello specifico rivolgiamo l’attenzione a tre piattaforme delle più importanti: Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video. Davvero impossibile non trovare qualcosa che faccia al proprio caso, così da rilassarsi in pieno nella serata di Santo Stefano. Di seguito trovate un po’ di proposte tra film e serie TV da guardare magari tutto d’un fiato, nella piena tradizione del binge watching, che è ormai una pratica quasi imprescindibile per ognuno di noi.

Cosa fanno oggi Rai

Rai 1 si getta sul mondo Disney, proponendo il live action de La Bella e la Bestia. Pellicola giunta al cinema nel 2017, che vede Emma Watson nei panni di Belle, affiancata da Dan Stevens, Josh Gad e Luke Evans. Rai 2 propone agli spettatori un film romantico. Una pellicola canadese del 2021, dal titolo Una famiglia sotto l’albero. Vanessa scopre le proprie origini grazie a un test del DNA. Rivelata l’identità del suo padre biologico, che decide di rintracciare a un passo da Natale. Rai 3 manda in onda Report che, sotto la guida di Sigfrido Ranucci, propone una nuova inchiesta. Rai 4 continua la saga del remake di Plates of the Apes. Va in onda Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie. Si tratta del secondo capitolo, che vede Cesare e il suo ampio gruppo, ormai sistematosi in una vera e propria società, alle prese con un gruppo di umani sopravvissuti al virus propagatosi 10 anni prima.

Cosa fanno oggi Mediaset

Canale 5 vede tornare in onda il Grande Fratello VIP. Nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, che ha visto animi agitati negli ultimi giorni dopo l’ingresso dei nuovi concorrenti. Italia 1 trasmette un classico di Natale, nonostante ciò che abbia da dire in merito il suo protagonista, Bruce Willis. Si tratta di Die Hard, primo capitolo della saga, noto in Italia che come Trappola di cristallo. John McClane si ritrova a fare i conti con un gruppo di “terroristi” che prende di mira il Nakatomi Hotel, dove sua moglie festeggia il successo della società di cui fa parte, insieme con tutti i suoi colleghi. Un eroe, solo contro tutto e tutti, pronto a salvare la giornata. Rete 4 recupera un classico della commedia italiana, Il ragazzo di campagna con Renato Pozzetto. Mediaset 20 conclude la trilogia di Peter Jackson con Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re. La battaglia contro Sauron è alle porte e Frodo si ritrova a fronteggiare il passaggio più complesso del suo viaggio verso Mordor.

Cosa vedere stasera in streaming

Nessuna nuova uscita su Disney+ il 26 dicembre. Per Santo Stefano, però, non mancano le scelte interessanti. La piattaforma streaming offre proprio una collection natalizia a parte. Tim Allen è tornato nei panni di Babbo Natale dopo molti anni con Nuovo Santa Clause Cercasi. Vi è lo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia, così come i due film di Mamma, ho perso l’aereo. Spazio alla serie Marvel Hawkeye, che è una vera avventura nel periodo più magico dell’anno. Come dimenticare Frozen, dai due capitoli ai corti. Da aggiungere alla lista Strange World, nuovo film d’animazione Disney, Willow e Il mistero dei Templari, serie TV ancora in corso.

Gli amanti del genere possono recuperare i migliori cinepanettoni su Amazon Prime Video, ridendo insieme con Christian De Sica. Per le sue atmosfere, molti reputano Harry Potter una saga ideale per il periodo di Natale e qui è totalmente a disposizione, fino all’ultimo capitolo. Su Prime si può poi noleggiare e acquistare film, così come registrarsi ad alcuni canali ricchi di contenuti. Disponibili, dietro pagamento, titoli come Top Gun Maverick, l’ultimo Animali Fantastici, Don’t Worry Darling, Elvis, Minions 2, Ticket to Paradise, Il Pataffio e molti altri.

Netflix ha svariati titoli da apprezzare, da Natale a tutti i costi con De Sica, Angela Finocchiaro e non solo. Glass Onion, secondo capitolo di Knives Out di Rian Johnson, Emily in Paris, giunta alla terza stagione, il prequel di The Witcher, Blood Origin, e la nuova serie con al centro Charlie Cox, dal titolo Treason, tutta da scoprire, uscita proprio il 26 dicembre.